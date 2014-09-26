Bank Asya hisseleri yine bir kapatıldı bir açıldı

Borsa İstanbul, bu sabah saat 1020'de Bank Asya hisselerinin geçici olarak işleme kapatıldığını ve saat 1035'de yeniden işleme açılacağını duyurdu. Hisse saat 11.43'te yüzde 9.09 primle 0.96 TL'den işlem görüyormeye başladı.

CNN Türk'te yer alan ahbere göre, Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, hissenin işlem sırasının geçici olarak kapatılmasının, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BİAŞ) Yönetmeliği'nin 25/b maddesi uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

Yönetmeliğin ilgili maddesi, bir hisse senedi için "sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde olağan dışı fiyat ve/veya miktarlarda alım-satım emirlerinin sistemlere kaydedilmesi" durumunda işlemlerin geçici olarak durdurulmasına imkan veriyor.

Yeniden işleme açılması sonrası 0.96 seviyesindeki tavan fiyattan işlem görmeye devam eden Bank Asya hisseleri, Borsa İstanbul tarafından saat 1112'de aynı madde uyarınca tekrar geçici olarak işleme kapatıldı.

İşlem sırası saat 11.40'da yeniden açılan hisse, 0.96 liradaki tavan fiyattan işlem görmeyi sürdürüyor.

Hisseleri 7 Ağustos'ta 1.24 liradan işleme kapatılan Bank Asya, yaklaşık bir ayın ardından 15 Eylül'de yeniden işleme açılmış; ancak sert fiyat dalgalanması nedeniyle hisse 18 Eylül'de yeniden işleme kapatılmıştı. Bank Asya hisseleri 24 Eylül'de ikinci seansta 0.69 lira baz fiyat ile yeniden işleme açılmıştı.