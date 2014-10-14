SPK'dan Bank Asya'nın sermaye artırımına onay

Bank Asya geçen ay yaptığı açıklamada, sermayesini yüzde 25 bedelli artırımla 900 milyon liradan 1.125 milyar liraya çıkarma kararı aldığını duyurmuştu.

DHA'nın haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bank Asya'nın sermayesini yüzde 25 bedelli artırmak için yaptığı başvuruyu onayladı.

Bank Asya tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 'sermaye' başlıklı 8. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Kurul'ca 2 Ekim tarihinde uygun görülmüştür" denildi.

Bank Asya geçen ay yaptığı açıklamada, sermayesini yüzde 25 bedelli artırımla 900 milyon liradan 1.125 milyar liraya çıkarma kararı aldığını duyurmuştu.