T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

SPK'dan Bank Asya'nın sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bank Asya'nın sermayesini yüzde 25 bedelli artırmak için yaptığı başvuruyu onayladı

14 Ekim 2014 22:26

Bank Asya geçen ay yaptığı açıklamada, sermayesini yüzde 25 bedelli artırımla 900 milyon liradan 1.125 milyar liraya çıkarma kararı aldığını duyurmuştu.

DHA'nın haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bank Asya'nın sermayesini yüzde 25 bedelli artırmak için yaptığı başvuruyu onayladı.

Bank Asya tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 'sermaye' başlıklı 8. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Kurul'ca 2 Ekim tarihinde uygun görülmüştür" denildi.

Bank Asya geçen ay yaptığı açıklamada, sermayesini yüzde 25 bedelli artırımla 900 milyon liradan 1.125 milyar liraya çıkarma kararı aldığını duyurmuştu. 

 

ETİKETLER

bank asyasermaye artırımıspk

İlgili Haberler

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Bank Asya cevabı: Gizli Twitter hesaplarına bakıp Türkiye'yi zan altında bırakıyor

Davutoğlu Makedonya Başbakanı ile görüşmesinin ardından gündemi değerlendirdi

Erdoğan: Bank Asya şu anda batmış zaten, taşıma suyla ayakta tutulmaya çalışılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'da Mustafa Koç'un 'ananas' ve 'tespih' konuşmalarıyla Gülen cemaatine yüklendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24