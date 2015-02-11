T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bank Asya ortakları, BDDK ve TMSF'ye dava açtı

Bank Asya avukatı Süleyman Taşbaş, belirli bir tarihe kadar istenilen belgeleri tamamlayamamanın yönetim devralma gerekçesi olmadığını söyledi

11 Şubat 2015 19:12

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, geçen hafta yönetimi devralınan Bank Asya'nın ortakları, BDDK ve TMSF'nin karar ve uygulamalarına karşı dava açtı.

BDDK 3 Şubat'ta, Bank Asya'nın imtiyazlı hisselerinin ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanımına karar vermesinin ardından bankanın yönetim kuruluna dokuz kişi atanmıştı.

Yönetimin TMSF'ye devrolmasına gerekçe olarak ise bankada imtiyazlı paya sahip bazı ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını gösterir bilgi ve belgelerin verilen süreye rağmen BDDK'ya verilmediği gösterilmişti.

Dava açan ortakların avukatı Süleyman Taşbaş konuyla ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada, davaların açıldığını belirterek, "Belirli bir tarihe kadar istenilen belgeleri tamamlayamamak yönetimi devralma gerekçesi değildir. Bu Bankacılık Kanunu'na aykırıdır" dedi.

 

'Sürecin siyasi yönlendirme olduğu açıktır'

 

Taşbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın banka hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak "Bu sürecin siyasi bir yönlendirme olduğu açıktır. Aylardır söylenenleri yerine getirmek için bir çaba oldu" dedi. Bank Asya eski Genel Müdürü Ahmet Beyaz da geçen hafta yaptığı açıklamada, banka yönetiminin TMSF tarafından devralınmasını "geçici bir durum" olarak değerlendirirken, istenilen belgelerin temininin ardından, ortakların yönetim hakkını geri alacağını ve genel müdür olarak görevine tekrar döneceğini düşündüğünü söylemişti.

 

ETİKETLER

bank asyabddktmsfdava

İlgili Haberler

Ekonomist ve yazarlar Bank Asya operasyonunu yorumladı

'Kimse böyle bir keyfiliğin olduğu ülkede yatırım yapmaz'

Hukuk profesörü Sami Karahan: Bank Asya'ya çökenler kendilerine Lahey uçağında önden yer ayırtsın

'29 yıllık Ticaret Hukuku ve Banka Hukuku hocasıyım, böyle bir rezalet ne gördüm ne de duydum'

Bank Asya'ya para yatırma kuyruğuna Fethullah Gülen de girdi

TMSF'nin yönetimine el koyduğu Bank Asya'ya destek için bankaya para yatıranlar gün geçtikce çoğalıyor

'Bank Asya'ya talih kuşu kondu, AİHM'den çıkacak tazminatlar ödenemezse Saray'a icra gelebilir'

Zaman Genel Yayın Editörü Veysel Ayhan: Ey 'paralel-zede'ler! Sizi kimse ciddiye almıyor, anlayın artık

Dilipak: TMSF'ye ait bir şirket 2013'te Bank Asya'nın batık dosyalarına 18 milyon TL ödedi

'TMSF, BDDK, RCT, hepsinin ciddi bir şekilde elden geçirilmesi gerek'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24