Bank Asya ortakları, BDDK ve TMSF'ye dava açtı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, geçen hafta yönetimi devralınan Bank Asya'nın ortakları, BDDK ve TMSF'nin karar ve uygulamalarına karşı dava açtı.

BDDK 3 Şubat'ta, Bank Asya'nın imtiyazlı hisselerinin ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanımına karar vermesinin ardından bankanın yönetim kuruluna dokuz kişi atanmıştı.



Yönetimin TMSF'ye devrolmasına gerekçe olarak ise bankada imtiyazlı paya sahip bazı ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını gösterir bilgi ve belgelerin verilen süreye rağmen BDDK'ya verilmediği gösterilmişti.



Dava açan ortakların avukatı Süleyman Taşbaş konuyla ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada, davaların açıldığını belirterek, "Belirli bir tarihe kadar istenilen belgeleri tamamlayamamak yönetimi devralma gerekçesi değildir. Bu Bankacılık Kanunu'na aykırıdır" dedi.

'Sürecin siyasi yönlendirme olduğu açıktır'

Taşbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın banka hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak "Bu sürecin siyasi bir yönlendirme olduğu açıktır. Aylardır söylenenleri yerine getirmek için bir çaba oldu" dedi. Bank Asya eski Genel Müdürü Ahmet Beyaz da geçen hafta yaptığı açıklamada, banka yönetiminin TMSF tarafından devralınmasını "geçici bir durum" olarak değerlendirirken, istenilen belgelerin temininin ardından, ortakların yönetim hakkını geri alacağını ve genel müdür olarak görevine tekrar döneceğini düşündüğünü söylemişti.