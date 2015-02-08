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Bank Asya'ya para yatırma kuyruğuna Fethullah Gülen de girdi

TMSF'nin yönetimine el koyduğu Bank Asya'ya destek için bankaya para yatıranlar gün geçtikce çoğalıyor

08 Şubat 2015 10:59

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı ile Bank Asya’nın yönetiminin yüzde 63'üne el koyması sonrası başlatılan "Bank Asya’ya destek kampanyasına" bir destek de Fethullah Gülen’den geldi.

Birçok cemaat mensubu insanın evlerini ve arabalarını satarak destekte bulunduğu kampanyaya Gülen'in katkıda bulunduğunu ise Twitter üzerinden avukatları paylaştı. Fethullah Gülen'in avukatları, yaptıkları açıklamada, “Fethullah Gülen Hocaefendi’den Bank Asya kampanyasına anlamlı katkı. Kendi telif gelirinden 25 bin lira Bank Asya’daki hesaba yatırılacak” ifadeleri kullanıldı.

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