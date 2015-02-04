Bank Asya şubelerinde para yatırma kuyruğu

Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'nın yüzde 63'lük kısmının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine tepki gösteren bazı Bank Asya müşterileri banka şubelerine para yatırmaya başladı. Şubelerin içi ve önünde kalabalıklar ve kuyruklar gözlendi.

Bazı müşteriler banka şubelerine altınlarını da yatırdı. Bank Asya’nın Türkiye genelinde 220’nin üzerinde şubesi bulunuyor.