Hukuk profesörü Sami Karahan: Bank Asya'ya çökenler kendilerine Lahey uçağında önden yer ayırtsın

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan, TMSF'nin Bank Asya yönetimine el koymasının hukuki olarak yanış olduğunu belirterek, “Bank Asya’ya çökenler kendilerine Strasbourg (AİHM) ve Lahey (UCM) uçağında önden yer ayırtsın. Adaletin ne olduğunu yaşayarak öğrenecekler” dedi.

Bankacılık Kanunu’nun 18. maddesine dayanılarak Bank Asya yönetimine el konulamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Karahan, kişisel Twitter hesabından şunları söyledi:

“29 yıllık Ticaret Hukuku ve Banka Hukuku hocasıyım, Bank Asya operasyonu gibi hukuka aykırı böyle bir rezalet ne gördüm ne de duydum.” dedi. Karahan, “18. madde, Bank Asya Yönetim Kurulu üyelerini azil ve yerlerine yenilerini atama yetkisi vermiyor. İşlem hukuksuz. Madde 18’e göre; nitelikli pay sahipleri kurucularda aranan nitelikleri taşımalı. Aksi takdirde ortaklık hakları BDDK tarafından kullanılır. Ortaklık haklarının kullanılacağı yer genel kuruldur. İddiaları doğru olsa bile genel kurulu bekleyip orada Yönetim Kurulu’nu değiştirmeliydiler. Kaldı ki iddialar mesnetsiz. BDDK, 16 aydan beri devirlere onay vermediği için pay sahipleri zaten değişmedi. 13,5 aydır bir bankaya çökmek için gerekçe arayan, sonunda yanlış gerekçe ve madde ile yetkisiz işlem yapan bürokrasi.”