Zaman: Bank Asya'nın 183 imtiyazlı ortağı var, BDDK 1100 kişilik evrak istedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Bank Asya ortaklarından istediği belgeler incelendiğinde, kurulun iyi niyetli olmadığı açığa çıktı.

183 ortaklı Bank Asya hakkında, BDDK’nın 1100 kişilik evrak istediği bildirildi. Süreçte istenilen belgeler arasına 183 ortağın diğer şirketlerindeki ortakları hakkında da bilgi ve belgeler de dahil edildi.

Zaman gazetesinde yayınlanan habere göre, 18 Aralık 2014’te ortaklardan istenilen evrakların 10 işgünü içerisinde tamamlanması talep edildi. Banka yönetimi istenilen belgelerin kısa süre içerisinde ve yıl sonu olması nedeniyle tamamlanamayacağını ifade edince bu süre bir ay uzatıldı.

Bank Asya’nın 183 ortağından ve ortakların diğer şirketlerindeki ortaklarından istenilen 1100 kişilik evraklar, aynı zamanda birçok kurumdan tasdik edilmesi isteniyor. Hazırlanacak olan her bir belge zaman ve parasal açıdan ciddi yük getirisi var. Yeminli mali müşavirliklerden istenilen tasdikli her bir belge için yaklaşık 20 bin lira gerekiyor.

BDDK’nın istediği belgelerden bazıları:

Yurtiçi ve yurtdışı, şahsına ait tasdikli banka hesap dökümleri.

Yurtiçi ve yurtdışı, sahibi veya ortağı olduğu bütün şirketlerin tasdikli banka hesap dökümleri.

Yurtiçi ve yurtdışı, ortağı olduğu bütün şirketlerin “diğer ortaklarının” tasdikli banka hesap dökümleri. (Bankanın 183 kişilik ortaklarının sahip oldukları diğer şirketlerindeki ortaklarından da aynı belgeler isteniyor. Bu şekilde belge istenilen kişi sayısı yaklaşık 1100 kişiyi buluyor.)

Yurtiçi ve yurtdışı, sahibi veya ortağı olduğu bütün şirketlerin bütün malvarlıklarının tasdikli dökümü.

Yurtiçive yurtdışı, şahsına ait bütün malvarlıklarının tasdikli dökümü.

Yurtiçi ve yurtdışı, ortağı olduğu bütün şirketlerin diğer ortaklarının bütün malvarlıklarının tasdikli dökümü. (İstenilen belge sayısı 1100 kişiyi kapsıyor.)

Yurtiçi ve yurtdışı, şahsına ve sahibi olduğu şirketlere ait taşınmazların ve gayrimenkullerin ayrı ayrı noter ve belediyeden tasdikli dökümleri.

TMSF’yi bile isyan ettirdiler

Bank Asya’nın TMSF tarafından atanan yeni yönetiminden, iktidar medyasının bankayı hedef alan yalan haberlerine tepki geldi. “Batık kredi kullandırmışlar” ve “3 ayda 3 milyarlık kanunsuz kredi kullanmışlar” şeklinde haber yapan iktidar medyasını yalanlayan Bank Asya’nın TMSF tarafından atanan yönetimi, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Bankamız imtiyazlı ortaklarına üç ayda yaklaşık 3 milyar TL kredi verildiği haberinin yapıldığı görülmüştür. Bu bilgi bankamız kayıtları ile uyumlu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” şeklinde ifade edildi.