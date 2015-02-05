'Bank Asya'nın yönetimine el konulması talimatını Erdoğan mı verdi?'

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, "Bank Asya'nın yönetimine el konulması talimatını Recep Tayyip Erdoğan mı verdi?" diyerek, Erdoğan'ın daha önce "Bank Asya'nın anahtarları masama gelecek" dediği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Oran, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

"Bank Asya'nın yönetimine el konulması talimatını Recep Tayyip Erdoğan mı vermiştir?

BDDK Başkan Yardımcısının pazartesi günü Erdoğan'ı ziyaret etmesinin gerekçesi nedir? Ziyarette Bank Asya operasyonu mu konuşuldu?

Erdoğan'ın Başbakanlığı ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde aylarca, batırma amacıyla Bank Asya'yı açık hedef yapmasına neden müdahale etmediniz, bu suç değil midir?

1996'dan bu yana faaliyette olan Bank Asya'nın imtiyazlı ortaklarına ilişkin bilgi ve belgeleri ibraz etmediği yeni mi anlaşılmıştır? Bank Asya'nın mevcut olan ortaklarına izni aynı BDDK vermedi mi, ihmal varsa BDDK'daki sorumlusu kimdir?

BDDK yönetimi bankanın ortaklarında aranan nitelikleri kimin kaybettiğini neden açıklamıyor?

Bankanın genel kurul toplantısı yapılmadan alınan son kararın yürürlüğe girmesi mümkün müdür, burada hukuki bir sakatlık yok mudur?

Bankaların, faaliyetlerinde mevzuata uygun davranıp davranmadığını denetlemek Cumhurbaşkanı'nın sorumluluk alanında mıdır?

Bankacılık sektörünü denetlemek ve düzenlemekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip BDDK, Cumhurbaşkanı ya da hükümetten talimat alabilir mi? Halen BDDK Başkanı var mıdır, varsa nerededir, bu konuda niçin tek kelime açıklama yapmamaktadır?

Daha önce Bank Asya iddialarıyla ilgili olarak sorduğum 7/51622 sayılı (www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-51622s.pdf) ve 7/49647 sayılı (www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-49647s.pdf) önergelerime yasal süre 15 gün olmasına rağmen 180 gündür neden yanıt vermiyorsunuz? Bank Asya hakkında hiç açıklama yapmamanızın gerekçesi nedir?

Ekonomi politikaları ve yönetiminin ana aktörlerinin başında Hazine Müsteşarlığı gelmektedir. Hazine Müsteşarı koltuğu ise 5 aydır boş bulunmaktadır. Müsteşar ataması neden yapılamamaktadır? Müsteşar atamasının yapılamamasının nedeni hükümetle 12'nci Cumhurbaşkanı arasındaki anlaşmazlık mıdır?"