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Ekonomi

S&P'dan Bank Asya açıklaması

'3 Şubat'ta alınan BDDK kararının, politik risklerin ya da onların piyasalar tarafından algılanma şeklinin finansal sisteme nasıl sıçrayabileceğini gösterdi'

04 Mart 2015 16:48

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors (S&P),  Bank Asya ile ilgili gelişmelere işaret ederek, yaşanan gelişmelerin, risklerin finansal sisteme nasıl yansıyabileceğini gösterdiğine dikkat çekti.

DHA’nın haberine göre, "Türk Bankaları Daha Fazla Düzenleme ve Rekabet İle Karşı" başlıklı bir değerlendirme raporu yayımlayan S&P, "Haziran ayındaki seçimleri Türk bankaları için özel bir risk faktörü olarak görülmediği, ancak Bank Asya'nın 2014 yılında yaşadığı zorluklar ve sonrasında 3 Şubat'ta alınan BDDK kararının, politik risklerin ya da onların piyasalar tarafından algılanma şeklinin finansal sisteme nasıl sıçrayabileceğini gösterdi." dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu geçen yıl ortalarında, Bank Asya'nın vergi ve prim tahsilatına ilişkin yetkilerini sonlandırmış, geçen Şubat ayında da  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bankanın yönetim kuruluna dokuz kişi atamıştı.

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