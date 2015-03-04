BDDK, Bank Asya'da iki şirketin ortaklık haklarını da TMSF'ye devretti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Asya'da Kaynak Holding'in kontrol gücüne sahip olduğu Sürat Basım Yayın ile Forum İnşaat'a ait A grubu hisselerin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi.

BDDK'dan KAP'a yapılan açıklamada kararın, "Asya Katılım Bankası'nda A grubu nitelikli paya sahip, Sürat Basım Yayın ile Forum İnşaat'ta kontrol gücünü elinde bulunduran Kaynak Holding'in hisselerinin tümünün Hollanda'da mukim bir özel limited şirket olarak 16.01.2015 tarihinde kurulan INL Partners B.V. şirketine devir işleminin 29.11.2012 tarihli ve 5054 sayılı Kurul kararına aykırı şekilde izin alınmaksızın yapılması nedeniyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası hükmüne istinaden" alındığı belirtildi.

Bank Asya'nın 19 Kasım'da yayımladığı dokuz aylık faaliyet raporuna göre, 900 milyon lira sermayesi bulunan bankada Sürat Basım'ın yüzde 2.7, Forum İnşaat'ın yüzde 3.85 payı bulunuyor.

KAP'ta yer alan bilgilere göre Kaynak Holding'in ise bankada dolaylı yoldan yüzde 6.47 payı bulunuyor.

Bankanın hisselerinin yüzde 40'ı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini aday gösterme hakkı olan imtiyazlı A grubu hisselerden oluşuyor. Ancak faaliyet raporunda Sürat Basım veya Forum İnşaat'ın elindeki payların ne kadarının A grubu hisse olduğu belirtilmiş değil.

BDDK'nın Şubat başında Bank Asya'nın imtiyazlı hisselerinin ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanımına karar vermesinin ardından bankanın yönetim kuruluna dokuz kişi atanmıştı.