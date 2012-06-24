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Kayıp pilotun babası: Çocuğumuzun akıbeti hakkında bilgi verilmedi

Keşif uçağındaki pilotlardan Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın Malatya’daki ailesi endişeli bekleyiş içinde

24 Haziran 2012 13:11

Suriye tarafından düşürülen keşif uçağındaki Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın eşi ve 5 yaşındaki çocuğu ile anne-babası endişe içinde arama-kurtarma çalışmalarından gelecek haberi bekliyor. Televizyondan haberleri izleyen, kulağı gelecek bir haber için telefonda olan baba Ali Erton, olayın üzerinden 24 saat geçtiğini, hala kendilerine yeterli bilgi verilmediğini söyledi.

Suriye’nin, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla düşürdüğü Türk Hava Kuvvetleri’ne ait RF- 4E tipi keşif uçağındaki pilotlardan Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın Malatya’daki ailesi endişeli bekleyiş içinde.

İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Hava Üssü’nde öğretmen pilot olarak görev yapan ve aslen Malatyalı olan 30 yaşındaki Yüzbaşı Gökhan Ertan, geçen yıl Malatya Erhaç’taki 7’nci Ana Jet Üssü’nde konuşlu 173’üncü Filo’ya atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan dün saat 10.30’da Malatya Erhaç Üssü’nden, Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy ile birlikte RF- 4E ’Phantom’ uçağı ile havalandı. Akdeniz’de keşif görevi yapan uçakla, saat 11.58’de irtibat kesildi.

Uçağın kaybolduğunun anlaşılmasıyla birlikte havadan ve denizden arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Malatya Erhaç, Ankara Etimesgut ve Adana İncirlik’ten kalkan uçak ve helikopterler uçağın kaybolduğu bölgede havadan arama çalışması yaparken, Mersin ve İskenderun’dan hücumbotlar ve Sahil Güvenlik botları bölgeye intikal etti.

 
Pilotların akıbeti belli değil


Suriye’nin düşürdüğü uçağın pilotlarını arama çalışmaları bugün de sürerken, uçağın bazı parçalarına ulaşıldı. Arama- kurtarma çalışmalarında tüm çabalara rağmen akıbetleri henüz bilinmeyen pilotların aileleri, gelişmeleri endişeyle izliyor.

Düşürülen uçaktaki Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın, Hava Lojmanları’nda oturan eşi ve 5 yaşındaki çocuğu ile Turgut Özal Mahallesi’nde oturan anne-babası endişe içinde arama- kurtarma çalışmalarından gelecek haberi bekliyor. Pilot yüzbaşının daha önce Erkan Erton olan adını, mahkeme kararıyla Gökhan Ertan olarak değiştirdiği belirtildi.

Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın baba evi yakınlarının akınına uğradı. Yakınları ve komşularıyla televizyondan sürekli haberleri izleyen, kulağı gelecek bir haber için telefonda olan baba Ali Erton, olayın üzerinden 24 saat geçtiğini, hala kendilerine yeterli bilgi verilmediğini söyledi. Ali Ertan, "Sürekli haberleri takip ediyoruz. Uçağın Suriye tarafından düşüldüğünü öğrendik. Ama çocuğumuzun akıbeti hakkında henüz bir bilgimiz yok" dedi.

Yakınları da Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın görevinde çok başarılı bir pilot olduğunu ve sağ salim bulunması için dua ettiklerini söylediler.


İkinci pilot Teğmen Aksoy


Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’la birlikte düşürülen uçaktaki diğer subayın Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy olduğu öğrenildi.

Hava Harp Okulu'ndan 2009'da mezun olan Aksoy'un memleketinin Yozgat olduğu ifade edildi.

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