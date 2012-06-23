Dışişleri Bakanlığı: Pilotlar hâlâ bulunamadı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin düşürdüğü uçakta görev yapan pilotların hâlâ bulunamadığı açıkladı. Pilotların bulunması için Lazkiye açıklarında arama çalışmaları devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vurulduktan sonra Suriye karasularına düşen uçağın iki pilotuna hala ulaşılamadı. Uçakla irtibat dün öğle 11,58'de kesilmişti. Ankara, Adana ve Mersin'den hava ve deniz araçlarıyla arama çalışmaları devam ediyor. Uçağın enkazına ilişkin bazı parçalara ulaşıldı ama tamamına ulaşılamadı. Arama-kurtarma çalışmalarını Suriye ve Türk Deniz Kuvvetleri ortaklaşa yürütüyor.

Kimlikleri belli oldu

Resmi olmayan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, pilotların Hava Harp Okulu 2002 mezunu Yüzbaşı Gökhan Ertan ile 2009 mezunu Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy olduğu belirtildi.

Balıkçılar: Yerini çok rahat buluruz

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik sahilindeki balıkçı barınağında, pilotların ve enkazın bulunması için dua eden balıkçılar, yetkililerden arama kurtarma çalışmalarına katılabilmeleri için kendilerine izin vermelerini bekliyor.

Tekne sahibi Süleyman Dopriç uçağın, Suriye Basit Burnu'ndan yaklaşık 7-8 mil, Samandağ ilçesine de 25 mil uzaklıkta düştüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Dün öğle saatlerinde uçağın Samandağ üzerinde uçtuğunu gördüğünü ifade eden Dopriç, ancak uçağın düştüğünü görmediğini kaydetti.

Uçağın radar ve en son telsiz konuşmalarından yerinin tespit edilebileceğini iddia eden Dopriç, ''Bazı teknelerimizde su altı izleme cihazı mevcut. Bu cihazlarımızda deniz dibindeki uçağın bulunması için yeterlidir. Uçağın radar ve en son telsiz konuşmalarından ayrıca GPS ile yeri tespit edilebilir. Bizlere izin verilmesi halinde uçağın enkazı ve pilotlarımızın bulunması için yardıma gideriz'' diye konuştu.

Balıkçı Diyap Eren de, uçak enkazı ve pilotların bulunması için her türlü katkıya hazır oldukları kaydetti. Kendilerine uçağın düştüğü yerin en son koordinatlarının verilmesi durumunda pilotları ve enkazı çok rahat bir şekilde bulabileceklerini vurgulayan Eren, ''Denizin dibinin müsait olması halinde uçağın bulunması bizim için çok zor değil. Yardıma hazırız. Hiçbir şey istemiyoruz. Yeter ki pilotlarımız ve uçağımız bulunsun. Pilotlarımızın bulunmamasından bizler de sıkıntılıyız, üzüntülüyüz'' dedi.

Bu arada Samandağ Çevlik köyü sakinleri Suriye tarafından düşürülen askeri uçağın dün Samandağ üzerinde uçtuğunu, bir süre sonra patlama sesi duyduklarını ve alev gördüklerini iddia etti. İki pilotun Suriye tarafından alıkonulduğu iddiaları iki ülke tarafından yalanlanmıştı.