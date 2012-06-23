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Dünya

Suriyeli askeri sözcü: Vurduktan sonra Türk olduğunu anladık

Askeri sözcü, vurulan hedefin daha sonra Türk askeri uçağı olduğunun ortaya çıktığını söyledi

23 Haziran 2012 14:45

Suriye bölge suları üzerinde alçaktan hızla uçan yabancı bir cismin vurulduğunu, isabet alan uçağın, sahilden 10 km uzaklıkta denize düştüğünü açıkladı. Askeri sözcü, vurulan hedefin daha sonra Türk askeri uçağı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. RF- 4E 'Phantom' keşif uçağı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aranıyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, ordu sözcüsü, Cuma günü öğleden önce saat 11.40 sularında Suriye kara suları üzerindeki hava sahasının batı yönünde, alçaktan hızla uçan yabancı bir cismin görüldüğünü açıkladı.


Suriye karasuları içinde düştü


Habere göre sözcü, Suriye hava sistemlerinin sahilden 1 km uzaklıkta olan uçağa uçaksavarla karşı koyduğunu ve hedefe isabet ettiğini, isabet alan uçağın yanarak Lazkiye kentindeki Um el-Tuyur köyünün doğusuna Suriye kara sularının içine, sahilden 10 km uzaklıkta denize düştüğünü açıkladı.


'Kanunlar çerçevesinde davranıldı'


Askeri sözcü, daha sonra vurulan hedefin Suriye hava sahasına giren askeri Türk uçağı olduğunun ortaya çıktığını belirterek, uçağa bu tip durumlarda geçerli olan kanunlar çerçevesinde muamele edildiğini söyledi.

Olayın ardından iki ülke deniz güçleri komutanlıklarının temasa geçtiğini söyleyen resmi sözcü, Suriye gemilerinin Türk tarafıyla kaybolan iki pilotu arama kurtarma çalışmaları yaptığını belirtti.


Keşif uçağını arama çalışmaları devam ediyor


Malatya'dan kalktıktan sonra, Hatay'ın Samandağ İlçesi güneyinde Akdeniz üzerindeyken irtibat kesilen ve Suriye tarafından düşürüldüğü açıklanan RF- 4E 'Phantom' keşif uçağını arama çalışmaları devam ediyor.

RF- 4E 'Phantom' keşif uçağını arama çalışmalarına katılan Sahil Güvenlik teknesi sabah 06.00 sıralarında Samandağ'ın Çevlik Limanı'na döndü. Sahil Güvenlik teknesindeki askerlerin yorgun olduğu gözlendi.

Saat 10.20 sıralarında ise  arama çalışmaları katılmak üzere Sahil Güvenlik teknesi tekrar Samandağ'ın Çevlik Limanı'ndan ayrıldı.

SANA Ajansı olayın yaşandığı bölgeye dair bir haritayı da siteleri üzerinden paylaştı.

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