Karar yazarı Figen Çalıkuşu: Masa eksik olabilir, katılırım ama hep eksik kalacağı anlamına gelmez bu

Karar yazarı Avukat Figen Çalıkuşu, 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesiyle ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, "Masa eksik olabilir, katılırım ama hep eksik kalacağı anlamına gelmez bu" dedi.

Çalıkuşu, 6 liderin toplantı sonrası yaptıkları açıklamayı hatırlatarak şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi ve AB hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, bireyin kutsallığı demek… Ve tabii cumhuriyetin demokrasi ile taçlanması, demokratik cumhuriyet demek…

Bu mutabakat masasına muhalefet, umuda muhalefet demektir.

Ama Cumartesi gecesinden bu yana dikkatimi çekiyor, mutabakat metninde yer alan demokratik Türkiye inşası için çerçeve kabul edilen Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları kabulü üzerinde durulmuyor, hatta es geçiliyor. Fabrika ayarına geri dönmekten, Cumhuriyete geri dönmekten söz ediliyor.

Yönetim şekli hala Cumhuriyet ama bir eksik var; gölgede kalan, yeşermeyen, yeşertilmesine izin verilmeyen demokrasi.

İlker Başbuğ 29 Ekim’de Fox Tv’de İsmail Küçükkaya ile yaptığı söyleşide cumhuriyet ile demokrasi kavramlarını çok güzel anlatıyordu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 'önemli olan Cumhuriyet, tamam da Cumhuriyete anlam kazandıracak unsur demokrasi, İran da Cumhuriyet' diyordu.

Umudun masasının ev sahibi CHP Lideri Kılıçdaroğlu 'cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma' vaadi ile çıktığı yolda, diğer muhalefet partilerinin liderleri Ali Babacan, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gülten Uysal demokratik bir Türkiye inşası için birlikte kolları sıvayacaklar.

'Masa eksik, demokrasi çıkmaz bu masadan' eleştirileri de yapılıyor.

Masa eksik olabilir, katılırım ama hep eksik kalacağı anlamına gelmez bu.

Avrupa Konseyi ve AB normları esas olduğunda, bir panzehir olan koşulsuz demokrasi masasından söz edilmektedir.

Demokrasinin fabrika ayarı Anadolu’nun kadim topraklarında yüzyıllar öncesinden, Patara’dan geliyor.

Demokratik cumhuriyetin ayarları da Ahlatlıbel’den duyuldu.

Dilerim mutabakat metininde yer alan 'çoğulculuk ve tüm farklılıklarımızla beraber ‘biz’ düşüncesi' AB normları ile yaşanır, hissedilir, nefes olup tüm ülke insanlarının içine yerleşir."