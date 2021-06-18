Karar yazarı Beki: Sabah akşam "teröristler dağda değil HDP binasında" derseniz, olacağı bu, başka ne bekliyordunuz ki!

Karar yazarı Akif Beki, bir parti çalışanının öldürüldüğü, HDP binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin olarak "Sabah akşam ‘teröristler dağda değil HDP binasında’ derseniz, olacağı bu. Başka ne bekliyordunuz ki!" dedi.

Beki, "Bu örgütlü, tasarlanmış bir provokasyon. Ve neyin buna zemin hazırladığı da açık. Kanunlarımızda, halkı kin ve düşmanlığa tahrik diye bir suç var. Halkın bir kesimini, kışkırtıcı nefret söylemiyle diğerine hedef gösterme suçu. Bu kanun işletilse, bu suçlar cezasız bırakılmasa iş buralara gelir miydi? Hiçbir çete, kendini unutturmak ve izini kaybettirmek için ateşle oynamaya kalkar mıydı? Neyse ki bu kez AK Parti, muhalefetle birlikte HDP’ye saldırıyı derhal kınadı, teklemedi. Neyse ki bu kez iktidar sözcüleri...Kılıçdaroğlu’na linç ve Akşener’e gözdağı girişimlerindeki gibi HDP’den, suçu kendinde aramasını istemedi. Saldırıya ve saldırgana hak vermedi, halkın haklı öfkesi diye şiddeti meşrulaştırmadı. Saldırganı kahramanlaştırarak yeni saldırıları teşvik etmedi. Hamdolsun! Bir can kaybettik ama katliam yaşanmadığı için bile şükreder haldeyiz. Bari azmettiriciyi tanıyalım, tanıtalım da bir dahakine işimiz şansa kalmasın" düşüncesini dile getirdi.

Yazının tamamı için tıklayın.