Karaman faili: Ensar da KAİMDER de istediğini aldı, arada beni kurban ettiler

Karaman’da 10 erkek öğrenciye ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla 508 yıl 3 ay hapis cezası alan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk’ün duruşmadaki son sözleri “ENSAR da KAİMDER de istediğini aldı, arada beni kurban ettiler” oldu. Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) davayı takip eden avukatlar, duruşmaya ilişkin Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamaya göre “2 yıl Ensar'da 3 yıl KAİMDER'de kaldığını” belirten Büyüktürk’ün ifadelerinde “ben başarılı bir öğretmenim. O yüzden Ensar Vakfı'ndan ayrılmak istediğimde beni KAİMDER'e aldılar” dediğini aktardı.

ÇHD’den resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalar şöyle:

“Çocukların avukatları konuşuyor. Ensar'ın adını ağızlarına almayarak Ensar'ı daha çok savunuyorlar.

“Çocukların avukatlarından biri ‘önceliği çocuklar olmayan bazı baro başkanları davayı konusundan saptırıyorlar’ dedi.

“Ensar Vakfı, KAİMDER, Karaman Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunulması talebinin reddine karar verildi.

“Beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Günah keçisi cezaya boğuldu, diğer kurumların itibarı kurtarıldı.

“Sanık toplamda yüzlerce yıl hapis cezası alacak. Ensar Vakfı, KAİMDER ve diğer kamu görevlileri ise aklandı. İfadeleri yer aldı.”

"Polis bana ‘sen anlat burada ceza almazsın’ dedi"

'Müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verilen Muharrem Büyüktürk’ün savunması şöyle:

"Ben yapmadım. Polis bana baskı uyguladı. ‘Sen anlat burada ceza almazsın’ dedi. Çocuklar kendi aralarında yaptıklarını benim üzerime atıyorlar

"Çocuklar fen dersinde hayvanlarda üremeyi sordular, bende Google ve Youtube'da video açtım.

"Karaman'daki Ensar ve KAİMDER yurtlarında tek sorumluydum

"2 yıl Ensar'da 3 yıl KAİMDER'de kaldım. Aileleri uyardım. İstismar benim döneminde yaşanmadı. Bence de karar önceden verilmiş. Küçük çocuklarla bir arada kalmak ateşten gömlek giymek gibidir. Adil yargılanmadım. İstismarı duyunca müdahale ettim, konuştum, telkin ettim. Allah ve Resul şahittir ben istismar rezilliğine parmak kaldırmadım. Ben çocuklara 7 güzel adamın bütün kitaplarını okuttum. Çok güzide etkinlikler yaptık. Ben bu çocukları 1,5-2 yıldır görmüyorum. Köye gittiğim bir ara çocuklar 5 ay baş başa kaldı. Duyduklarımdan sonra aileleri uyardım. Dernek başkanına ayrılmak istediğimi söyledim ama beni kalmam yönünde zorladı. Beni Ensar Vakfına Ali Bağcı aldı. Ücret almıyordum. Ben para işini sevmem. Dernek mali giderlerini anlamam. Aileler ve çocuklar huzurunda yargılanmak istiyorum”

Müdahillik talepleri

Sabah 09:30 sularında başlayan davada Ensar Vakfı ve KAİMDER'in müdahillik talebi kabul edildi. Aile Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği de davaya müdahil oldu. Derneklerin ve siyasi partilerin müdahillik talebi reddedildi.