Karaman faili "KAİMDER ve Ensar Vakfı yurtlarının tek sorumlusuydum" dedi, kovuşturma genişletilmedi!

Karaman’da 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yaptığı savunmada, "Karaman'daki Ensar ve KAİMDER yurtlarında tek sorumluydum" dedi. Avukatlar, kovuşturmanın Ensar Vakfı ve KAİMDER'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Muharrem Büyüktürk, polisteki ifadesinin aksine eşcinsel olmadığını ve kimseye tecavüz etmediğini öne sürerek suçlamaları reddetti. Muharrem Büyüktürk, savunmasında "Ben yapmadım. Polis bana baskı uyguladı. ‘Sen anlat burada ceza almazsın’ dedi. Çocuklar kendi aralarında yaptıklarını benim üzerime atıyorlar" diye konuştu. Muharrem Büyüktürk, mağdur çocuklardan bazılarına hayvan pornosu izlettiği iddialarına ilişkin olarak"Çocuklar fen dersinde hayvanlarda üremeyi sordular, bende Google ve Youtube'da video açtım" dedi. Muharrem Büyüktürk, "Karaman'daki Ensar ve KAİMDER yurtlarında tek sorumluydum" dedi.

A vukatlar: Ensar ve KAİMDER de dahil edilsin

Sanık avukatının beraat istemesinin ardından, savcı mütalaasını okudu. Avukatlar soruşturmanın genişletilmesini ve Ensar Vakfı ile KAİMDER’e bağlı yurtları denetlemeyen kişiler hakkında yasal inceleme başlatılmasını talep etti. Ensar Vakfı ve KAİMDER avukatları dosyayı incelemek için ek süre istedi.

Son sözünde de çocukları suçladı

Sanık Muharrem B. son sözünün sorulması üzerine "2 yıl Ensar'da 3 yıl KAİMDER'de kaldım. Aileleri uyardım. İstismar benim döneminde yaşanmadı. Bence de karar önceden verilmiş. Küçük çocuklarla bir arada kalmak ateşten gömlek giymek gibidir. Adil yargılanmadım. İstismarı duyunca müdahale ettim, konuştum, telkin ettim. Allah ve Resul şahittir ben istismar rezilliğine parmak kaldırmadım. Ben çocuklara 7 güzel adamın bütün kitaplarını okuttum.Çok güzide etkinlikler yaptık. Ben bu çocukları 1,5-2 yıldır görmüyorum. Köye gittiğim bir ara çocuklar 5 ay baş başa kaldı. Duyduklarımdan sonra aileleri uyardım. Dernek başkanına ayrılmak istediğimi söyledim ama beni kalmam yönünde zorladı. Beni Ensar Vakfına Ali Bağcı aldı. Ücret almıyordum. Ben para işini sevmem. Dernek mali giderlerini anlamam. Aileler ve çocuklar huzurunda yargılanmak istiyorum” dedi.

Mahkeme 508 yıl 3 ay hapis cezası verdi, kovuşturmayı genişletmedi

Karaman’da 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İlk duruşmada biten davada mahkeme herhangi bir indirime gitmedi.

Yaptığı savunmada, "Karaman'daki Ensar ve KAİMDER yurtlarında tek sorumluydum" dedi. Avukatlar, kovuşturmanın Ensar Vakfı ve KAİMDER'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi mahkeme heyetince reddedildi.