Sosyal medya Karaman'daki çocuk istismarına verilen cezayı konuşuyor

Karaman’da 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Karaman’da kentin en önemli okullarından Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan görevli sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e Ensar Vakfı ile Karaman İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği (KAİMDER) ait olduğu ileri sürülen yurtlarda barınan 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla 5 Mart 2016'da tutuklanmıştı.

Muharrem Büyüktürk'e verilen hapis cezasına sosyal medyada konuşulanlar şöyle:

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