Çocuk istismarcısı Muharrem Büyüktürk: Karaman’daki KAİMDER ve Ensar yurtlarının tek sorumlusuydum

Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER'e ait yurtlarda kalan 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstismarcı Büyüktür, Ensar Vakfı ve KAİMDER’in Karaman’daki vakıflarının tek sorumlusu olduğunu davada itiraf etti. İlk ifadesinde çocuklara istismar yaptığını kabul eden çocuk istismarcısı Büyüktürk, “Çocuklar kendi aralarında yaptıklarını üstüme yıktı. Beraatımı istiyorum” dedi.

Çocuk istismarcısı Büyüktür’ün davada kullandığı ifadeler şöyle:

"Ben Ensar Vakfı ve KAİMDER yurtlarında tek sorumluydum.

“YouTube’den, canlı üremesiyle ilgili belgesel izlettim.

"Çocuklar kendi aralarında yaptıklarını üstüme yıktı. Beraatımı istiyorum. Çocuklar ve aileleri de buraya gelsin. Onların olduğu bir ortamda yargılanmak istiyorum.

"Ben yapmadım. Polis bana baskı uyguladı. 'Sen anlat burada ceza almazsın' dedi. Ben de anlattım. Ben suçsuzum.

"2 yıl Ensar'da 3 yıl KAİMDER'de kaldım. Aileleri uyardım. İstismar benim döneminde yaşanmadı. Bence de karar önceden verilmiş. Küçük çocuklarla bir arada kalmak ateşten gömlek giymek gibidir. Adil yargılanmadım. İstismarı duyunca müdahale ettim, konuştum, telkin ettim. Allah ve Resul şahittir ben istismar rezilliğine parmak kaldırmadım. Ben çocuklara 7 güzel adamın bütün kitaplarını okuttum. Çok güzide etkinlikler yaptık. Ben bu çocukları 1,5-2 yıldır görmüyorum. Köye gittiğim bir ara çocuklar 5 ay baş başa kaldı. Duyduklarımdan sonra aileleri uyardım. Dernek başkanına ayrılmak istediğimi söyledim ama beni kalmam yönünde zorladı. Beni Ensar Vakfına Ali Bağcı aldı. Ücret almıyordum. Ben para işini sevmem. Dernek mali giderlerini anlamam. Aileler ve çocuklar huzurunda yargılanmak istiyorum."