Karaman'daki çocuklara cinsel istismar davasında Muharrem Büyüktürk'e 508 yıl 3 ay hapis cezası!

Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER'e ait yurtlarda kalan 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İlk duruşmada biten davada mahkeme herhangi bir indirime gitmedi. Avukatların, kovuşturmanın Ensar Vakfı ve KAİMDER'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Muharrem Büyüktürk, mahkemedeki ifadesinde "Ben yapmadım. Polis bana baskı uyguladı. ‘Sen anlat burada ceza almazsın’ demişti. Çocuklar kendi aralarında yaptıklarını benim üzerime atıyorlar" dedi. "Karaman'daki Ensar ve KAİMDER yurtlarında tek sorumluydum" diyen Muharrem Büyüktürk, eşcinsel olmadığını ve kimseye tecavüz etmediğini öne sürerek suçlamaları reddetti.

Sanık Muharrem Büyüktürk, son sözünün sorulması üzerine, "2 yıl Ensar'da 3 yıl KAİMDER'de kaldım. Aileleri uyardım. İstismar benim döneminde yaşanmadı. Bence de karar önceden verilmiş. Küçük çocuklarla bir arada kalmak ateşten gömlek giymek gibidir. Adil yargılanmadım. İstismarı duyunca müdahale ettim, konuştum, telkin ettim. Allah ve Resul şahittir ben istismar rezilliğine parmak kaldırmadım. Ben çocuklara 7 güzel adamın bütün kitaplarını okuttum.Çok güzide etkinlikler yaptık. Ben bu çocukları 1,5-2 yıldır görmüyorum. Köye gittiğim bir ara çocuklar 5 ay baş başa kaldı. Duyduklarımdan sonra aileleri uyardım. Dernek başkanına ayrılmak istediğimi söyledim ama beni kalmam yönünde zorladı. Beni Ensar Vakfına Ali Bağcı aldı. Ücret almıyordum. Ben para işini sevmem. Dernek mali giderlerini anlamam. Aileler ve çocuklar huzurunda yargılanmak istiyorum. Ensar da, KAİMDER de istediğini aldı, arada beni kurban ettiler” dedi.

Duruşmayı takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği'nin avukatlarının aktardığına göre, Muharrem Büyüktürk’ün duruşmadaki son sözleri “ENSAR da KAİMDER de istediğini aldı, arada beni kurban ettiler” oldu. Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) davayı takip eden avukatlar, duruşmaya ilişkin Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamaya göre “2 yıl Ensar'da 3 yıl KAİMDER'de kaldığını” belirten Büyüktürk’ün ifadelerinde “ben başarılı bir öğretmenim. O yüzden Ensar Vakfı'ndan ayrılmak istediğimde beni KAİMDER'e aldılar” dediğini aktardı.

600 yıl isteniyordu

Karaman’da kentin en önemli okullarından Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan görevli sınıf öğretmeni Muharrem B., Ensar Vakfı ile Karaman İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği (KAİMDER) ait olduğu ileri sürülen yurtlarda barınan 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla 5 Mart 2016'da tutuklanmıştı.

Mağdurlardan yedisine tecavüz, ikisine cinsel istismar, birine de müstehcen görüntü izletip taciz etmekten 600 yıla yakın hapsi istenen sanık Muharrem Büyüktürk'ün, 'kasten yaralama' 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyet yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarından yargılanmasına Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Büyüktürk, kararın ardından adliye binasından cezaevi aracına kadar jandarma ve polislerin kalkanları eşliğinde götürüldü. Ardından sıkı güvenlik önlemleri altında yeniden Ereğli Cezaevi'ne konuldu.

Müdahilik talepleri

Sabah 09:30 sularında başlayan davada Ensar Vakfı ve KAİMDER'in müdahillik talebi kabul edildi. Aile Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği de davaya müdahil oldu. Derneklerin ve siyasi partilerin müdahillik talebi reddedildi.

Salona getirildi

Telekonferans sistemiyle tutuklu bulunduğu Ereğli Cezaevi’nden duruşmaya katılacağı söylenen öğretmen Muharrem Büyüktürk duruşma salonuna getirildi.

"Ensar ve KAİMDER'in tek sorumlusuydum!"

İlk kez hâkim karşısına çıkan Muharrem Büyüktürk, eşcinsel olmadığını ve kimseye tecavüz etmediğini öne sürerek suçlamaları reddetti. Muharrem Büyüktürk, savunmasında "Ben yapmadım. Polis bana baskı uyguladı. ‘Sen anlat burada ceza almazsın’ dedi. Çocuklar kendi aralarında yaptıklarını benim üzerime atıyorlar" diye konuştu. Muharrem Büyüktürk, mağdur çocuklardan bazılarına hayvan pornosu izlettiği iddialarına ilişkin olarak"Çocuklar fen dersinde hayvanlarda üremeyi sordular, bende Google ve Youtube'da video açtım" dedi. Muharrem Büyüktürk, "Karaman'daki Ensar ve KAİMDER yurtlarında tek sorumluydum" dedi.

Avukatlar: Soruşturma genişletilsin

Sanık avukatının beraat istemesinin ardından, savcı mütalaasını okudu. Avukatlar soruşturmanın genişletilmesini ve Ensar Vakfı ile KAİMDER’e bağlı yurtları denetlemeyen kişiler hakkında yasal inceleme başlatılmasını talep etti. Ensar Vakfı ve KAİMDER avukatları dosyayı incelemek için ek süre istedi.

Son sözü: Aileleri uyardım

Sanık Muharrem B. son sözünün sorulması üzerine şunları söyledi:

"2 yıl Ensar'da 3 yıl KAİMDER'de kaldım. Aileleri uyardım. İstismar benim döneminde yaşanmadı. Bence de karar önceden verilmiş. Küçük çocuklarla bir arada kalmak ateşten gömlek giymek gibidir. Adil yargılanmadım. İstismarı duyunca müdahale ettim, konuştum, telkin ettim. Allah ve Resul şahittir ben istismar rezilliğine parmak kaldırmadım. Ben çocuklara 7 güzel adamın bütün kitaplarını okuttum.Çok güzide etkinlikler yaptık. Ben bu çocukları 1,5-2 yıldır görmüyorum. Köye gittiğim bir ara çocuklar 5 ay baş başa kaldı. Duyduklarımdan sonra aileleri uyardım. Dernek başkanına ayrılmak istediğimi söyledim ama beni kalmam yönünde zorladı. Beni Ensar Vakfına Ali Bağcı aldı. Ücret almıyordum. Ben para işini sevmem. Dernek mali giderlerini anlamam. Aileler ve çocuklar huzurunda yargılanmak istiyorum. Ensar da, KAİMDER de istediğini aldı, arada beni kurban ettiler."

Mahkeme indirime gitmedi

Karaman’da 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İlk duruşmada biten davada mahkeme herhangi bir indirime gitmedi.

Dakika dakika tüm gelişmeler

18:00 Mahkeme, sanık Muharrem B.'ye 508 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

16.30: Mahkeme, avukatların soruşturmayı genişletme talebini reddetti. Nihai karar için ara verildi.

16.15: Sanık Muharrem B. son sözünün sorulması üzerine Sanık Muharrem B. son savunmasında, "2 yıl Ensar'da 3 yıl KAİMDER'de kaldım. Aileleri uyardım. İstismar benim döneminde yaşanmadı. Bence de karar önceden verilmiş. Küçük çocuklarla bir arada kalmak ateşten gömlek giymek gibidir. Adil yargılanmadım. İstismarı duyunca müdahale ettim, konuştum, telkin ettim. Allah ve Resul şahittir ben istismar rezilliğine parmak kaldırmadım. Ben çocuklara 7 güzel adamın bütün kitaplarını okuttum.Çok güzide etkinlikler yaptık. Ben bu çocukları 1,5-2 yıldır görmüyorum. Köye gittiğim bir ara çocuklar 5 ay baş başa kaldı. Duyduklarımdan sonra aileleri uyardım. Dernek başkanına ayrılmak istediğimi söyledim ama beni kalmam yönünde zorladı. Beni Ensar Vakfına Ali Bağcı aldı. Ücret almıyordum. Ben para işini sevmem. Dernek mali giderlerini anlamam. Aileler ve çocuklar huzurunda yargılanmak istiyorum” dedi.

15.30: Ensar Vakfı ve KAİMDER avukatları dosyayı incelemek için ek süre istedi.

15.08: Avukatlar soruşturmanın genişletilmesini ve Ensar Vakfı ile KAİMDER’e bağlı yurtları denetlemeyen kişiler hakkında yasal inceleme başlatılmasını talep etti.

14.53: Savcı mütalaasını bitirdi. Avukatların mütalaa hakkındaki görüşlerine geçildi.

14.35: Muharrem B.: Karaman'daki Ensar ve KAİMDER yurtlarında tek sorumluydum!

14.24: Savcı mütalaasını okuyor.

13.30: Sanık avukatı Muharrem B.'nin beraatını istedi.

13.10: Muharrem B.'nin ifadesi tamamlandı.

13.05: Muharrem B., "Çocuklar fen dersinde hayvanlarda üremeyi sordular, bende google ve youtube video açtım" dedi.

12.55: Muharrem B.: Ben yapmadım. Polis bana baskı uyguladı. ‘Sen anlat burada ceza almazsın’ dedi. Çocuklar kendi aralarında yaptıklarını benim üzerime atıyorlar. (Diken)

12:46: İlk kez hâkim karşısına çıkan Muharrem B., eşcinsel olmadığını ve kimseye tecavüz etmediğini öne sürerek suçlamaları reddetti. (İddianameye ilişkin bir haberde Muharrem B.’nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiği belirtilmişti.)

12.15: Telekonferans sistemiyle tutuklu bulunduğu Ereğli Cezaevi’nden duruşmaya katılacağı söyşenen öğretmen Muharrem B., duruşma salonuna getirildi!

11.00: Aile Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği davaya müdahil oldu

10.10: Duruşmaya ara verildi.

10.00: Ensar Vakfı ve KAİMDER'in müdahillik talebi kabul edildi. Derneklerin ve siyasi partilerin müdahillik talebi reddedildi.

09.50: Ensar Vakfı ve KAİMDER davada müdahil olmak istedi, talep tepkilere neden oldu.

09.40: Kapalı görülen duruşmaya basın mensupları alınmıyor.

09.30: Mağdurların avukatı Karaman Barosu Başkanı Oktay Yılmaz: Yüzde 90 bugün karar çıkar, 300 yılın üzerinde ceza çıkar. (BBC Türkçe)

09.15: Kadın Cinayetleri Platformu üyesi bir grup kadın da duruşma için Karaman'da.

09.05: Duruşma öncesi Karaman'daki Ensar Vakfı'nın tabelası Türk bayrağı ile örtüldü.

09.00: Davaya müdahil olmak için Türkiye'nin farklı illerinden gelen baro avukatları Karaman'a geldi.

Valilikten yasaklama

Karaman Valiliği de duruşma nedeniyle, davanın devam ettiği süre boyunca Karaman il sınırları içerisinde her türlü toplanma, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma vb. etkinliklerini resmi internet sitesinden yasakladığı duyurdu.

Geniş güvenlik önlemi

Duruşma nedeniyle polisin, kentin girişinde kontrol noktası oluşturup, kente giren ve çıkanların kimlik kontrolünü yapacağı öğrenildi. Çevre illerden de takviye polis ve TOMA getirilirken, adliyenin çevresindeki caddelerin kapatılacağı, adliyenin otoparkın hiç bir araç alınmayacağı, adliyeye başka bir işlem için gelenlerinde tek tek arama noktalarında üst aramasından geçirilerek içeri alınacağı belirtildi. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün sadece Muharrem B.’nin yargılanacağı davanın görüleceği kaydedildi.

Karaman’daki öğretmenin komşuları anlattı: Hiç şaşırmadık; 8-10 çocukla eve gelirdi

Ensar Vakfı: İstismar misafirhanemizde yaşandı, pedofili eğitim kurumlarının korkulu rüyası, bununla yüzleşeceğiz