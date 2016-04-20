İstanbul Barosu temsilcisi: Karaman davasında kovuşturmanın genişletilmesi talebi reddedildi, üzgünüz!

Karaman’da 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem B.'ye 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstanbul Barosu'nu temsil eden avukat davada çocuk istismarcısı Muharrem B.'nin 600 yıla yakın ceza ve davanın kovuşturulmasının genişletilmesini beklediklerini, talebin reddedilmesine üzüldüğünü ifade etti. 5 mağdur ailenin avukatı Karaman Barosu Başkanı Oktay Yılmaz, "Adalet tecelli etti" dedi.

Avukat Sera Kadıgil de Ensar Vakfı ve KAİM-DER'e yapılan soruşturmanın derhal davaya dönüştürülmesi gerektiğini belirtirken, Karaman Milli Eğitim Müdürü ve Karaman Valisi'nin görevden alınması gerektiğini belirtti.

Temsilcinin CNN Türk'teki ifadeleri şöyle:

"Avukat, herhangi bir indirimin veya iyi halin uygulanmadığını söyledi ve şu açıklamaları yaptı:

"Alt sınırdan verilmedi. Herhangi bir indirim, iyi hal uygulanmadı. Bazı zincirleme suç noktasında kanaatler oluştuğunu görüyoruz. Herhangi bir kovuşturmanın genişletilmesi yok. Tek bir sanık üzerinden 508 yıl ceza var.

"Yürürlüğe girdiği tarihle alakalı tarih söyledi. Sıklıkla vurgulamasını yaptı.

"600 yıl civarı bekliyorduk. Kovuşturmanın genişletilmesi talebi reddedildiği için üzgünüz. Bu adi gerçek umarım ortaya çıkar."



Karaman Barosu Başkanı: Adalet tecelli etti



5 mağdur ailenin avukatı Karaman Barosu Başkanı Oktay Yılmaz, "5 mağdur çocuğun avukatlığını ben üstlendim. Diğer 5 çocuğu da Ensar Vakfı’nın avukatlarının savunacağını biliyorum. Başta Karaman Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Barolar Birliği olmak üzere yaklaşık 30 baronun çocukları koruma komisyonunda görevli avukatlar davaya müdahil olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil olacak" dedi. Yılmaz, "Adalet tecelli etti" ifadesini kullandı.

Avukat Kadıgil: Karaman İl Milli Eğitim Müdürü ve Karaman Valisi'nin açığa alınması lazım



Avukat Sera Kadıgil, Ensar Vakfı ve KAİM-DER'e yapılan soruşturmanın derhal davaya dönüştürülmesi gerektiğini belirtirken, Karaman Milli Eğitim Müdürü ve Karaman Valisi'nin görevden alınması gerektiğini belirtti.

Kadıgil'in açıklamaları şöyle:

"600 yıla yakın bir ceza isteniyordu. 30 yıl civarı bir şey yapacak. Bu fail adına beklediğimiz bir şey.

"Bu sanık üzerinden konuşursak adalet yerini buldu. Şu anda Ensar Vakfı’na ve KAİMDER’e soruşturma açık, derhal bu soruşturmanın davaya dönüştürülmesi lazım.

"Ensar ve KAİMDER mağdur olarak oturuyor. Çok ciddi bir etik sorun var. Bir an evvel bu insanların da yargılanması gerekiyor.

"Bu çocukları almış bir kurum var, sanık ağzıyla ifade etti, bu sapığı içeri almış bir vakıf var. İl Milli Eğitim Müdürü ve Vali’nin açığa alınması lazım."

Aydeniz Tuzkan İstanbul Barosu

Avukat Tuzkan: Bütün sorumlular ortaya çıkarılmalı

İstanbul Barosu'ndan avukat Aydeniz Tuzkan, yıllarca istismara maruz kalan çocuklar için bütün sorumluların ortaya çıkarılmasını ve cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Tuzkan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu konuda basının duyarlılığna teşekkür etmek istiyorum. Basının bu konudaki aktarımı çok önemli, bu konuda çeşitli vakıflarda emanet edilen çocuklar var. Bunlar hakikaten istismarlara her zaman için karşılar. Bunlara eğitim ve öğretim veren insanların durumları çok önemli. İşte burada kişiye verilen ceza tavan. En ağır şekiilde cezalandırıldı. Bir takım çocuklar belirli vakıflara emanet ediliyor, her şeyiyle vakıflara emanet ediliyor. Davanın bitmemesi gereken konu bütün sorumluları ortaya çıkarmak ve cezalandırmak. Görevi ihmal söz konusu. İhmal edenler var. Yıllarca bu çocuklar istismara maruz kalmış.

"Görev burada tabii Aile bakanlığının burada denetimleri söz konusu olmalı. Bu çocuklar sahipsiz değil, devlete emanet edilmiş çocuklar. Ancak bunlar devletin gözetimi ve denetimi altında olması lazım. Bunlar, bu çocukların durumu çok vahim. Olaylar yurdumuzda çeşitli yerlerde son derece yaygın vaziyette. Bunların ortaya çıkarılması, aileler tedirgin. Çocuklarının ortaya çıkarılmasından rahatsızlar. Onlar mağdur olmuşlar, mağduriyetleri de devam ediyor. Bir kişinin cezalandırılmasıyla bu iş bitmiyor. Çok önemli takip gerekiyor. Mutlaka cezalandırılması gerekiyor suçluların.

"İndirim uygulanmamış, bu tür cezalarda indirim uygulanmaması gerekiyor. Uluslararası sözleşmeler var biliyorsunuz, bu sözleşmeleri uygun olarak. "