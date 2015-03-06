Kanal D'nin 2,5 saatlik Demirtaş rötarı tepki çekti

Cüneyt Özdemir’in 5N1K programına konuk olan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarının saat 23:15’te ekrana geleceği açıklanmıştı. Ancak program 2,5 saat gecikmeyle saat 01:45’te yayınlandı.

Demirtaş’ın katılacağı programın saatinin gecikmesine, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kanal D’yi protesto eden Twitter kullanıcıları boykot çağrısı yaptı.

Milliyet’te yer alan habere göre KanalDBoykot etiketi Twitter’da TT listesine girdi.

İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları;

-Sanırım rüyada görücem Demirtaşı #KanalDBoYKot

-Valla boykot ediyoom ekranin yarisini örtuyle kapattim selo baskanin oldugu kismi izliyom #KanalDBoykot

“5N1K sunucusu Cuneyt Özdemir son bir kaç saatir kayıp Aranıyor.Ulaşanlar lütfen Twiit atsın..

-uzun adam 1’de kabul etmedi dimi 1 45 yaptınız #KanalDBoykot

-Başkanım sen 2de değil sabah 6da bile çıksan biz izleriz sıkıntı yok kanald olduğu için değil sen olduğun için #kanaldboykot

-Başkanımızın zamanı çok değerlidir. Adet yerini bulsun diye Demirtaş’ı çıkarmakla Kürdü kandıramazsınız… #KanalDBoykot