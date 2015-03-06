T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kanal D'nin 2,5 saatlik Demirtaş rötarı tepki çekti

Kanal D'de Cüneyt Özdemir'in Selahattin Demirtaş'ı konuk ettiği programın geç saate ertelenmesine tepki yağdı

06 Mart 2015 12:56

Cüneyt Özdemir’in 5N1K programına konuk olan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarının saat 23:15’te ekrana geleceği açıklanmıştı. Ancak program 2,5 saat gecikmeyle saat 01:45’te yayınlandı. 

Demirtaş’ın katılacağı programın saatinin gecikmesine, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kanal D’yi protesto eden Twitter kullanıcıları boykot çağrısı yaptı.

Milliyet’te yer alan habere göre KanalDBoykot etiketi Twitter’da TT listesine girdi.

İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları;

-Sanırım rüyada görücem Demirtaşı #KanalDBoYKot

-Valla boykot ediyoom ekranin yarisini örtuyle kapattim selo baskanin oldugu kismi izliyom #KanalDBoykot

“5N1K sunucusu Cuneyt Özdemir son bir kaç saatir kayıp Aranıyor.Ulaşanlar lütfen Twiit atsın..

-uzun adam 1’de kabul etmedi dimi 1 45 yaptınız #KanalDBoykot

-Başkanım sen 2de değil sabah 6da bile çıksan biz izleriz sıkıntı yok kanald olduğu için değil sen olduğun için #kanaldboykot

-Başkanımızın zamanı çok değerlidir. Adet yerini bulsun diye Demirtaş’ı çıkarmakla Kürdü kandıramazsınız… #KanalDBoykot

ETİKETLER

selahattin demirtaşkanal dcüneyt özdemirgeç yayın5n1k

İlgili Haberler

HDP’de parti tüzüğüne Demirtaş ve Buldan ayarı

HDP'de aday adaylığı başvuruları 2 Mart'ta sona erecek

Demirtaş: Hükümetin pratiği barış adına zerre kadar ümit vermiyor

Selahattin Demirtaş, HDP ve hükümetin ortak basın açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu

Demirtaş: PKK'ya silahı AKP değil, HDP bıraktıracak; dağdan indirmeyi biz başaracağız

Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın PKK'ya yaptığı 'silah bırakma' çağrısı hakkında konuştu

Demirtaş'tan Erdoğan'a: O iki değil üç maymun, demek yine birini götürmüşsünüz!

'AKP güçlenirse barış hayal, HDP güçlenirse gerçek olur'

Demirtaş'tan Arınç'a: 10 maddelik açıklama 7 ay önce yapılacaktı, neden yaptırmadınız?

Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç'ın 'Öcalan'ın 10 maddelik çağrısı Demirtaş yüzünden gecikti' iddiasına cevap verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24