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Demirtaş'tan Arınç'a: 10 maddelik açıklama 7 ay önce yapılacaktı, neden yaptırmadınız?

Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç'ın 'Öcalan'ın 10 maddelik çağrısı Demirtaş yüzünden gecikti' iddiasına cevap verdi

03 Mart 2015 16:12

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç'ın "4 Şubat’ta açıklanması gereken bu 10 madde neden 24 Şubat’ta açıklandı. Açıklanan metin değiştirilmiş metindir. 4’ünde bu metni kabul etmiş olsaydın ben bunların hiçbirini söylemiş olmazdım" sözlerine cevap verdi. Demirtaş, "Benim yüzümden açıklama 20 gün gecikmiş. Ben de sormak istiyorum açıklama 7 ay önce yapılacaktı. 7 ay neden yaptırmadınız bu çağrıyı. Neden biliyor musunuz seçim yakın yapıp barış rüyalarını pazarlamak istediler. Biz yine de itiraz etmedik. Ama AKP’ye güvenmiyoruz" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Demirtaş’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

10 işçi öldüğünde bir iş yerinde işverenin en ufak bir bedel ödeme hesap verme kaygısı yoksa Türkiye’nin he yerinde işçinin can güvenliği artık yoktur. Mesele bir iş yeriyle ilgili değil. Bütün emekçilerin sermayeye peşkeş çekilmesinin örneğidir bunlar. Aynı işçiler o ölen işçiler mesela grev yapmış olsa, hakkını aramak için sokağa çıkmış olsa 10 dakika oturma eylemi yapsalar o işçileri önce öldüresiye döverler. İçeri alırlar, aylarca yargılarlar. İşçiye diyorlar ki grev yapamazsın, hakkını alamazsın devlet olarak burnundan fitil fitil getiririz. Daha yakın zamanda grevi yasaklayanlar bunlar değil miydi?

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