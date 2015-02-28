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Demirtaş: Hükümetin pratiği barış adına zerre kadar ümit vermiyor

Selahattin Demirtaş, HDP ve hükümetin ortak basın açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu

28 Şubat 2015 15:34

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Kalıcı barışa doğru geçilmesi konusunda kritik bir eşik geçildi. Barışı çok arzuluyoruz. Hükümet yürüttüğü politikayla, zerre kadar umut vermiyor, barışa yaklaşmıyor" dedi. "PKK da silah bırakma konusunda hazırlığını yapacaktır" diyen Demirtaş, "Silahsızlanma, ateşkes gibi durumlar konuşuluyorsa bu AKP'nin lütfu değildir, barış isteyenlerin çabasıdır. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir" ifadesini kullandı.

Demirtaş, hükümet ve HDP'nin ortak basın açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Meclis'te büyük tartışmalara neden olan iç güvenlik paketine de dikkat çeken Demirtaş, "Parlomentoda görüşülen güvenlik yasasının da gözden geçirilmesi gerekir, barış getirecek bir yasa tasarısı değildir" diye konuştu.

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün yapılan ortak açıklama bir müddettir. HDP ymönetimi olarak üzerinde çalıştığımız ve Türkiye’de müzakarelerin sağlıklı bir noktaya geldiği konusunda önemli gördüğümü bir çağrıydı. Müzakerelerin başlaması, özgürlüklerin genişlemesi konusunda kritik bir sürece gelinmiş oldu. Hükümetin somut adımlara karşı ilerlemek gerekir. PKK’nın da silahsızlanma konusunda hazırlığını yapması gerekir. 

‘Hükümeti kurtarma operasyonu değil’

Hayırlıra vesile olur, barış için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir diye temenni ediyorum. Parlomentoda görüşülen güvenlik yasasının da gözden geçirilmesi gerekir, barış getirecek bir yasa tasarısı değildir. İktidar köşeye sıkışmışsa bunun nedeni nedir?  Bizim mücadelemizdir böyle algılanması lazım. Silahsızlanma, ateşkes gibi durumlar konuşuluyor geliyorsa bu AKP'nin lütfu değildir, barış isteyenlerin çabasıdır. Bu hükümeti kurtarma operasyonu  da değil, lütfu da değil. Güvenlik paketini göreceğiz, izleyeceğiz. Hükümetin üzerine düşen görevleri, topluma verdiği sözleri yerine getirecek adımlarla ilerlemedi.

 

‘Umut vermiyor’

 

Akdoğan'ın açıklamalarına karşılık olarak: Barışa uzaklaşacağım diye çalışmıyoruz, Barışı çok arzuluyoruz. Hükümet yürüttüğü politikayla, zerre kadar umut vermiyor, barışa yaklaşmıyor.

PKK’nın Mart’ta dağdan inmesine karşı değiliz. Fakat gerçekçi olmadığını biliyoruz, biz bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yoksa PKK mart ayında silahlarını bırakıp dağdan inecekse biz buna engel falan olmayız. Hatta geri çekilmede de hükümet böyle davrandığı için geri çekilme gerçekleşmedi.

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