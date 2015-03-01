Demirtaş'tan Erdoğan'a: O iki değil üç maymun, demek yine birini götürmüşsünüz!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümetin çözüm sürecinde zerre kadar umut vermediğine yönelik açıklamalarına, “Burada iki maymun oynanıyor” sözleriyle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Demirtaş, “O iki maymun değil üç maymun. Demek birini yine götürmüşsünüz” dedi.

'AKP’nin demokrasi getireceğine zerre inancım yok'

Partisinin Batman il kongresinde konuşan HDP lideri Demirtaş, “Biz AKP’yi gerileteceğiz, bundan şüpheniz olmasın. Tekrar edeyim, AKP’nin bu ülkeye demokrasi getireceğine dair zerre kadar inancım yoktur”dedi.

'Katliam yasasını onaylamayacağız'

Hükümete sokağa sıkıyönetim getireceği yorumlarının hedefindeki İç Güvenlik Paketi’ni geri çekme çağrısında bulunan Demirtaş, “Dünkü ortak açıklama, parlamentodaki yasanın geri çekilmesini gerektiriyor. Katliam yasasını asla onaylamayacağız” diye konuştu.

'Demek birini yine götürmüşsünüz'

“Burada iki maymun oynanıyor” diyen Erdoğan’a, “Sayın Cumhurbaşkanı, bizden AKP propagandası bekliyorsanız avucunuzu yalarsınız” diye seslenen Demirtaş, şöyle devam etti: “İki maymunmuş, hakaret. Aynen iade ediyorum. Ayrıca o iki maymun değil üç maymun. Demek birini yine götürmüşsünüz. Götürmeye alışmışlar ya.”

'Başkanlık rejimine asla izin vermeyeceğiz'

HDP 7 Haziran genel seçimlerinde barajı aştığında AKP’nin tek başına anayasa yapamayacak hale geleceğini ifade eden Demirtaş, “Başkanlık rejimine asla izin vermeyeceğiz. Biz bir adamı ülkenin padişahı yapmak için bu mücadeleyi yürütmedik” dedi.

'AKP güçlenirse barış hayal, HDP güçlenirse gerçek olur'

HDP’nin yüzde 15’lerle meclise girmesinin barışı güçlendireceği kaydeden HDP lideri, “AKP güçlenirse barış hayal, HDP güçlenirse barış gerçek olur. AKP diktatörlüğünü istemeyenler, gözünüzü HDP’den ayırmayın” diye konuştu.

Erdoğan ne demişti?

Demirtaş, PKK lideri Öcalan’ın silahsızlanma çağrısını demokratikleşme ve özgürlüklerin gelişmesi konusunda kritik bir aşama olarak değerlendirirken, hükümetin barış konusundaki güvenilirliğinin de İç Güvenlik Paketi’nde alacağı tutuma bağlı olduğunu söylemişti.

Paketin süreçle çelişkili olduğunu vurgulayan HDP lideri, “Hükümet yürüttüğü politikayla, zerre kadar umut vermiyor, barışa yaklaşmıyor” demişti.

Suudi Arabistan’a gitmeden önce Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş’ın bu sözlerini şöyle değerlendirmişti: “Burada ikili görüntü söz konusu. Yalçın Bey ile açıklama yapanların açıklamaları farklı. Eş Başkanın(Selahattin Demirtaş) yaptığı açıklama farklı. Burada iki maymun oynanıyor. Bunların oturmuş bir ilkesi yok. İlkeli bir tavır içerisinde olsalar, Akdoğan’ın yanına gelen kişinin yaptığı açıklamalarla eş başkanın açıklamaları aynı olurdu.”