T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş'tan Erdoğan'a: O iki değil üç maymun, demek yine birini götürmüşsünüz!

'AKP güçlenirse barış hayal, HDP güçlenirse gerçek olur'

01 Mart 2015 20:12

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümetin çözüm sürecinde zerre kadar umut vermediğine yönelik açıklamalarına, “Burada iki maymun oynanıyor” sözleriyle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Demirtaş, “O iki maymun değil üç maymun. Demek birini yine götürmüşsünüz” dedi.

 

'AKP’nin demokrasi getireceğine zerre inancım yok'

 

Partisinin Batman il kongresinde konuşan HDP lideri Demirtaş, “Biz AKP’yi gerileteceğiz, bundan şüpheniz olmasın. Tekrar edeyim, AKP’nin bu ülkeye demokrasi getireceğine dair zerre kadar inancım yoktur”dedi.

 

'Katliam yasasını onaylamayacağız'

 

Hükümete sokağa sıkıyönetim getireceği yorumlarının hedefindeki İç Güvenlik Paketi’ni geri çekme çağrısında bulunan Demirtaş, “Dünkü ortak açıklama, parlamentodaki yasanın geri çekilmesini gerektiriyor. Katliam yasasını asla onaylamayacağız” diye konuştu.

 

'Demek birini yine götürmüşsünüz'

 

“Burada iki maymun oynanıyor” diyen Erdoğan’a, “Sayın Cumhurbaşkanı, bizden AKP propagandası bekliyorsanız avucunuzu yalarsınız” diye seslenen Demirtaş, şöyle devam etti: “İki maymunmuş, hakaret. Aynen iade ediyorum. Ayrıca o iki maymun değil üç maymun. Demek birini yine götürmüşsünüz. Götürmeye alışmışlar ya.”

 

'Başkanlık rejimine asla izin vermeyeceğiz'

 

HDP 7 Haziran genel seçimlerinde barajı aştığında AKP’nin tek başına anayasa yapamayacak hale geleceğini ifade eden Demirtaş, “Başkanlık rejimine asla izin vermeyeceğiz. Biz bir adamı ülkenin padişahı yapmak için bu mücadeleyi yürütmedik” dedi.

 

'AKP güçlenirse barış hayal, HDP güçlenirse gerçek olur'

 

HDP’nin yüzde 15’lerle meclise girmesinin barışı güçlendireceği kaydeden HDP lideri, “AKP güçlenirse barış hayal, HDP güçlenirse barış gerçek olur. AKP diktatörlüğünü istemeyenler, gözünüzü HDP’den ayırmayın” diye konuştu.

 

Erdoğan ne demişti?

 

Demirtaş, PKK lideri Öcalan’ın silahsızlanma çağrısını demokratikleşme ve özgürlüklerin gelişmesi konusunda kritik bir aşama olarak değerlendirirken, hükümetin barış konusundaki güvenilirliğinin de İç Güvenlik Paketi’nde alacağı tutuma bağlı olduğunu söylemişti.

Paketin süreçle çelişkili olduğunu vurgulayan HDP lideri, “Hükümet yürüttüğü politikayla, zerre kadar umut vermiyor, barışa yaklaşmıyor” demişti.

Suudi Arabistan’a gitmeden önce Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş’ın bu sözlerini şöyle değerlendirmişti: “Burada ikili görüntü söz konusu. Yalçın Bey ile açıklama yapanların açıklamaları farklı. Eş Başkanın(Selahattin Demirtaş) yaptığı açıklama farklı. Burada iki maymun oynanıyor. Bunların oturmuş bir ilkesi yok. İlkeli bir tavır içerisinde olsalar, Akdoğan’ın yanına gelen kişinin yaptığı açıklamalarla eş başkanın açıklamaları aynı olurdu.”

ETİKETLER

demirtaşakpak partiiki maymunhdpbatmanerdoğancevapdemokrasidemek yine birini götürmüşsünüzüç maymun

İlgili Haberler

Hükümet ve HDP ilk kez ortak açıklama yaptı; 'silah bırakma' için Öcalan'ın kongre çağrısı duyuruldu!

'Davet, silahın yerini demokratik mücadeleye bırakması için tarihi bir beyan'

Demirtaş: Hükümetin pratiği barış adına zerre kadar ümit vermiyor

Selahattin Demirtaş, HDP ve hükümetin ortak basın açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP iki maymunu oynanıyor!

'Silahı bırakacak olan bölücü terör örgütü, güvenlik güçleri değil.'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24