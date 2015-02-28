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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP iki maymunu oynanıyor!

'Silahı bırakacak olan bölücü terör örgütü, güvenlik güçleri değil.'

28 Şubat 2015 20:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetle görüşen HDP heyeti ile HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, hükümetin barış adına ümit vermediğine yönelik açıklamasını "İki maymun oynanıyor" sözleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan gezisi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan şunları söyledi: "Ben teşekkür ediyorum. Silahların bırakılması çağrısı bizler için çok çok önemli bir beklentimizdi. Şimdi de çözüm süreciyle devam eden ve artık bunu noktalayalım diye bir çağrıdır. Çağrılar güzeldir, bu uygulama seçim öncesinde araziye ne kadar yansıyacak

Bundan önce mart seçimlerinde maalesef yansımadı, cumhurbaşkanlığı seçiminde yansımadı. Temennim odur ki, yapılan açıklamaların arkasında durulur. Burada silahın bırakması gereken bölücü terör örgütünün mensuplarıdır. Güvenlik güçlerimizin silahı bırakması bekleniyorsa bu ham hayaldir. Güvenklik güçlerini ensturmanıdır. Silahın hedefi huzurdur, güvenliği sağlamaktır. Askeri polis silahı bırakılsın deniliyorsa saçmalıktır.

Burada ikili görüntü söz konusu. Yalçın Bey ile açıklama yapanların açıklamaları faklı. Eş Başka'nın yaptığı açıklama farklı. Burada iki maymun oynanıyor. Bunların oturmuş bir ilkesi yok. İlkesi bir tavır içerisinde olsalar, Akdoğan’ın yanına gelen kişinin yaptığı açıklamalayla Eş Başkanın açıklamarı aynı olurdu. Kendilerini check etmeleri gerekir. Başbakan Yardımcısının yaptığı açıklama ortadadır. Her şey eninde sonunda uygulamaya dayalıdır. Bu uygulama da nedir silahların bırakılmasıdır. Ne istendi de hükümet vermedi 12 yıldır."

 

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