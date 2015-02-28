Çözüm süreci için masaya konan 10 maddede üç günde neler değişti?

AKP ile HDP’nin yaptığı ilk ortak basın toplantısında, çözüm sürecine ilişkin 10 madde açıklandı. İlgili basın toplantısında açıklanan 10 madde ile HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın üç gün önce televizyon ekranlarından duyurduğu maddeler arasındaki farklılıklar dikkat çekti. Metindeki bazı maddelerin benzer kelimelerle düzeltiği fark edilirken altıncı, sekizinci ve dokuzuncu maddelerde daha geniş kavramlara başvurulduğu görüldü.

Taslak metinde yer alan altıncı maddede “Çözüm sürecinin yol açacağı yeni güvenlik yapısı” ifadesi son metinde “Çözüm sürecinde demokrasi güvenlik ilişkisinin, kamu düzenini ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması” olarak değiştirildi. Sekizinci maddede, kimlik kavramına ilişkin “eşit mekanizmalar” ifadesi yerine “çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi” ifadesi tercih edildi.

Dokuzuncu maddenin son halinde, taslakta yer alan “Demokratik cumhuriyet, ortak vatan, milletin demokratik ölçülerle tanımlanması” ifadesine, bu tanımların “yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması” eklenerek son maddede yer alan "yeni anayasa" vurgusu kuvvetlendirildi.

Selahattin Demirtaş, 25 Şubat'ta Ahmet Hakan’ın CNN Türk’teki programında açıkladığı taslak metindeki 10 maddeyi şöyle sıralamıştı:

1 - Demokratik siyasetinin içeriği tartışılmalı.

2 - Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarını tartışmalıyız.

3 - Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri.

4 - Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına ilişkin başlıklar.

5 - Çözüm sürecinin sosyo-ekonomik boyutları.

6 - Çözüm sürecinin yol açacağı yeni güvenlik yapısı.

7 - Kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal güvenceleri neler olabilir?

8 - Kimlik tanımı, kavramına ilişkin eşit mekanizmaların geliştirilmesi.

9 - Demokratik cumhuriyet, ortak vatan, milletin demokratik ölçülerle tanımlanması.

10 - Bütün bu demokratik hamleleri içselleştirmeye yarayan yeni anayasa.

HDP ile AKP’nin ortak açıklamasında dillendirilen 10 maddenin son hâli ise şöyle:

1. Demokratik siyaset tanımı ve içeriği

2. Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması

3. Özgür vatandaşlığın, yasal ve demokratik güvenceleri

4. Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına yönelik başlıklar

5. Çözüm sürecinin sosyo-ekonomik boyutları

6. Çözüm sürecinde demokrasi güvenlik ilişkisinin, kamu düzenini ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması

7. Kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri

8. Kimlik kavramı, tanımı ve tanımlanmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi

9. Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması

10. Bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa