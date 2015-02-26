HDP’de parti tüzüğüne Demirtaş ve Buldan ayarı

HDP MYK'da "2 dönem kuralı" değerlendirildi. 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, söz konusu kuralın uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı. Eş Genel Başkan görevini yürüten Selahattin Demirtaş ile İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, bu kurala takılmayacak. Böylece Demirtaş ile Buldan, genel seçimlerde milletvekili adayı olabilecek.HDP'de aday adaylığı başvuruları 2 Mart'ta sona erecek.

HDP'nin Van Milletvekili Aysel Tuğluk, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Van Milletvekili Özdal Uçer ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ise aday olamayacak.

AA’da yer alan habere göre, genel seçimlere parti olarak girme kararı alan HDP'de, 16 Şubat'ta başlayan aday adaylığı başvuruları, 2 Mart'a kadar devam edecek. HDP'ye aday adaylığı için başvuruda bulunan erkekler 2 bin lira, kadın ve 27 yaş altındaki gençler ise bin lira ödüyor. Engelli aday adaylarından ücret talep edilmiyor.

Başvuruların sona ermesinin ardından Aday Değerlendirme Komisyonu, milletvekili aday adaylarını değerlendirecek. Ayrıca milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde yerel örgütlerin, kadın ve gençlik meclislerinin de görüşlerine başvurulacak ve bazı illerde eğilim yoklamaları yapılacak.

HDP'den milletvekili aday adayı olacaklarını açıklayanlar arasında Dengir Mir Mehmet Fırat, Prof. Dr. Sayın Mithat Sancar, Prof. Dr. Beyza Üstün, Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan, Dr. Zeki Gül, Yrd. Doç. Dr. Sezai Tekeli, RTÜK üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldırım ve eski Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir de bulunuyor.

Genel seçimler için ittifak arayışı çerçevesinde EMEP, ÖDP ve HTKP'nin de aralarında olduğu bazı siyasi partilerle görüşen HDP yöneticileri, bazı sivil toplum örgütlerini de ziyaret ederek genel seçimler için destek istedi. Bu görüşmelerin ardından HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan imzasıyla yapılan açıklamada, HDP ve EMEP'in genel seçimlere ittifak yaparak gireceği açıklanmıştı.