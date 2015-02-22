HDP ve EMEP seçim ittifakı yaptı

HDP'den haziran seçimleri için ilk ittifak haberi geldi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Emek Partisi (EMEP), 7 Haziran 2015'de yapılacak milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapacaklarını açıkladı. İki parti yöneticileri yazılı açıklamalarında, Birleşik Haziran Hareketi'ne de ittifaka katılma çağrısı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, imzasıyla yapılan açıklamada, Türkiye 'nin, tarihinin en kritik seçimlerine hazırlandığı, seçimleri kritik hale getiren nedenin, içinde bulunulan toplumsal ve siyasal koşullar olduğu belirtildi.

Radikal’de yer alan habere göre, Mevcut Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası ve yüzde 10 seçim barajı ile gerçekleşecek seçimlerin demokratik ölçütler açısından son derece zaaflı ve eksikli olduğu belirtilen açıklamada, AKP hükümetinin, Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda gerekli demokratik değişiklikleri yapmadığı, seçimlere giderken gündeme getirdiği 'İç Güvenlik Paketi'yle ülkeyi kaosa sürüklediği, bazı özgürlükler konusundaki engellerin kaldırılmadığı vurgulandı.

BHH'ye de çağrı yapıldı

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Biz, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Emek Partisi (EMEP) olarak, bugüne kadar yürüttüğümüz ortak mücadele ve ittifak deneyimlerimizin birikimleri ile birlikte bu seçimlere ittifak yaparak gireceğiz. Birleşik Haziran Hareketi (BHH) ve bileşeni tüm partileri, emek ve demokrasiden yana tüm güçleri, demokratik bir Türkiye'yi birlikte kurmak için, halklarımızın önüne kurulan barajları yıkmak için HDP çatısı altında ortaklaşmaya çağırıyoruz."