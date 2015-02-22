T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP ve EMEP seçim ittifakı yaptı

İki parti yöneticileri yazılı açıklamalarında, Birleşik Haziran Hareketi'ne de ittifaka katılma çağrısı yaptı

22 Şubat 2015 15:36

HDP'den haziran seçimleri için ilk ittifak haberi geldi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Emek Partisi (EMEP), 7 Haziran 2015'de yapılacak milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapacaklarını açıkladı. İki parti yöneticileri yazılı açıklamalarında, Birleşik Haziran Hareketi'ne de ittifaka katılma çağrısı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, imzasıyla yapılan açıklamada, Türkiye 'nin, tarihinin en kritik seçimlerine hazırlandığı, seçimleri kritik hale getiren nedenin, içinde bulunulan toplumsal ve siyasal koşullar olduğu belirtildi.

Radikal’de yer alan habere göre, Mevcut Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası ve yüzde 10 seçim barajı ile gerçekleşecek seçimlerin demokratik ölçütler açısından son derece zaaflı ve eksikli olduğu belirtilen açıklamada, AKP hükümetinin, Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda gerekli demokratik değişiklikleri yapmadığı, seçimlere giderken gündeme getirdiği 'İç Güvenlik Paketi'yle ülkeyi kaosa sürüklediği, bazı özgürlükler konusundaki engellerin kaldırılmadığı vurgulandı.

 

BHH'ye de çağrı yapıldı

 

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Biz, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Emek Partisi (EMEP) olarak, bugüne kadar yürüttüğümüz ortak mücadele ve ittifak deneyimlerimizin birikimleri ile birlikte bu seçimlere ittifak yaparak gireceğiz. Birleşik Haziran Hareketi (BHH) ve bileşeni tüm partileri, emek ve demokrasiden yana tüm güçleri, demokratik bir Türkiye'yi birlikte kurmak için, halklarımızın önüne kurulan barajları yıkmak için HDP çatısı altında ortaklaşmaya çağırıyoruz."

ETİKETLER

hdpemepseçimittifak7 haziranbirleşik haziran hareketiselahattin demirtaşselma gürkan

İlgili Haberler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Tabanda ittifak beklentisi var

'MHP kardeş parti, aynı kökten geliyoruz, ama seçime tek başımıza girecekmiş gibi hazırlık yapıyoruz'

CHP ve DSP ortaklığında 'merkez sağdan radikal sola uzanan' ittifak hamlesi

CHP ve DSP’nin üzerinde çalıştığı geniş bir birliktelik için 9 Şubat’tan itibaren harekete geçilecek

Kılıçdaroğlu'nun 'sol ittifakı' hangi partilerle olacak?

CHP liderinin Anadolu Partisi ve İşçi Partisi'yle olası bir ittifaka soğuk baktığı söyleniyor

MHP 7 Haziran seçiminde ittifak yapmayacak

Bahçeli: Her şeyi çalmaya alışanlar MHP'den oy da çalabilir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24