Kılıçdaroğlu'nun 'sol ittifakı' hangi partilerle olacak?

Kulislerde DSP Genel Başkanı Türker ve ÖDP Genel Başkanı Taş'ın, CHP'den milletvekili adayı olarak gösterilebileceği, Kılıçdaroğlu'nun İP ve Anadolu Partisi'ne ise soğuk baktığı konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün DSP Genel Başkanı Masum Türker ile görüşmesinin ardından başlayan iktidar alternatifi yaratacak sol bir ittifak girişimlerinde, CHP'nin DSP ve ÖDP genel başkanlarını vekil adayı olarak göstermesi ve üçlü bir güçbirliğinin kamuoyuna deklare edilmesi formülü üzerinde durulduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce partiden ayrılan Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın kurduğu Anadolu Partisi ve İşçi Partisi'nin ise birliktelik içinde yer almasına soğuk baktığı öğrenildi.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre, Türker'in önceki gün Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği sürpriz birliktelik toplantısında, olası güç birliğinin nasıl ve kimlerden oluşabileceği konuları da gündeme geldi. Birlikteliğin içinde "merkez sağ"dan "radikal sol"a uzanan geniş bir yelpazenin bulunmasına sıcak bakıldığı öğrenilirken, CHP ve DSP'nin dışında ÖDP'nin de ittifakta yer almasının istendiği belirtildi. Ancak bu konuda resmi girişimlerin pazartesi günü başlayacağı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun geniş bir birliktelik talebine karşın, İşçi Partisi ve Anadolu Partisi'nin "arayış" çalışmalarına katılmasına soğuk baktığı öğrenildi.

Taş ve Türker'e sıcak

Kılıçdaroğlu'nun bu birliktelik çalışmaları kapsamında ÖDP ve DSP'den birer ismi CHP listesinden vekil adayı yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu doğrultuda DSP Genel Başkanı Masum Türker ve ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş isimlerinin milletvekili yaptırılması formülünün gündemde tutulduğu belirtiliyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun özellikle 30 Mart seçimlerinde CHP'den aday yaptırılmayan 5 belediye başkanının DSP'ye transfer edilerek, o bölgelerde oyları bölmesi nedeniyle DSP'ye soğuk baktığı ancak önemli olarak gördüğü Haziran 2015 seçimlerinde olabildiğince geniş bir birlik aradığı konuşuluyor. Parti yönetiminde ÖDP'nin CHP yerine seçimlere HDP ile işbirliği yaparak girmesi olasılığının bulunduğu, bu nedenle CHP'nin görüşmeleri hızlandırması gerektiğini düşünenler de bulunuyor.