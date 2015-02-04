ÖDP Başkanı: CHP'den HDP ve sosyalistlere uzanan birliktelik AKP'yi geriletebilir

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, CHP ile ittifak iddialarına ilişkin olarak CHP’nin mevcut haliyle ittifak kurulabilecek bir parti olmadığını söyledi. AKP’ye karşı olan tüm sol dinamiklerin bir araya gelmesi gerektiğine işaret eden Taş, “Haziran hareketi henüz karar vermiş değil, kararını 13 Şubat tarihinden sonra açıklayacak” dedi.

DİHA’ya konuşan ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, seçim ittifakı kapsamında şu ana kadar yalnızca HDP ve Emek Partisi ile görüştüklerini ve partilerin kendilerine ittifak teklifinde bulunduklarını belirtti.

Taş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin genel merkezinde yaptıkları görüşmenin “seçimlerde ittifak yapalım” taleplerinin dillendirildiği bir görüşme olmadığının altını çizdi. Taş, “Biraz sohbet ettik, bu sırada Kürt sorunu ve Türkiye’deki siyasi değişimler, sorunlara ilişkin bir takım tartışmalarımız oldu. Ne ben seçimlerde ittifak etmeye dönük bir şey söyledim ne de kendisi bu konuya değinmedi” diye konuştu.

‘CHP'nin mevcut haliyle bir araya gelinmez'

CHP’nin mevcut haliyle ittifak kurulabilecek bir parti olmadığını vurgulayan Taş, CHP’nin tüm ezilenleri, Kürtleri ve farklı inanç kesimlerini de içine alan yeni bir cumhuriyet programı ile daha cesur bir başlangıç yapmaya ihtiyacının olduğunu söyledi. Taş, “Bu eleştirilerimizi daha önce de dile getirmiştik, yine dile getirdik. Sağa büken, sağdan yol almaya çalışan bir CHP değil de eşitlik, özgürlük değerlerine sahip çıkacak ve bunu ifade edebilecek bir CHP’den söz ediyorum. Yani halkçı, kamucu, ekolojist… Kürtlerin, Türklerin eşit birlikteliklerini savunan ve bunun için mücadele edebilen bir CHP’den bahsediyorum. Mevcut haliyle bir araya gelinmez, böyle bir çizgi ile bir araya gelinemez, sonuç alınamaz” değerlendirmesinde bulundu.

'AKP karşıtı dinamikler bir araya gelmeli'

AKP’nin Türkiye’yi karanlığa ve diktatörlüğe doğru sürüklediğine vurgu yapan Taş, AKP karşıtı tüm sol dinamiklerin yeni bir program ve cumhuriyet etrafında haziran isyanında ortaya çıkan anlayış çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, AKP’nin hem sokakta ve hem de sandıkta ancak bu şekilde geriletilebileceğini kaydetti. Taş, “Bunu yapabilirsek şuna inanıyoruz; toplumsal barış, eşitlik ve özgürlük mücadelesine önemli bir ivme katılacaktır” ifadelerini kullandı.

’13 Şubat'tan sonra karar açıklanacak'

Haziran hareketinin iç tartışmalarını gerçekleştireceğini, bunun sonucunda ise nasıl bir yol izleyeceklerinin de açığa çıkacağını dile getiren Taş, 13 Şubat’ta zorunlu din derslerine karşı bir boykot çalışmalarının olduğunu, 13 Şubat tarihinden hemen sonra ise bir karar vereceklerini söyledi. Taş, “Herhangi bir karar verilmiş değil, CHP ile HDP ile bir ittifaka girilir mi girilmez mi belirginleşmiş bir karar yok. Daha önceki seçimlerde de sol dinamiklerin ittifak yapması gerektiği meselesini dile getirdik. Bu ittifakların kurulmamasının sonuçlarını da gördük. Bir daha aynı şeyi yapmayalım. Sandıkta güçlü bir seçeneği ortaya koyalım. Bunu yapabilirsek Türkiye’de başka bir rüzgar estirebiliriz” diye konuştu.