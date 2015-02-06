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CHP ve DSP ortaklığında 'merkez sağdan radikal sola uzanan' ittifak hamlesi

CHP ve DSP’nin üzerinde çalıştığı geniş bir birliktelik için 9 Şubat’tan itibaren harekete geçilecek

06 Şubat 2015 13:42

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ittifak olasılığını tamamıyla reddeden açıklamasından saatler sonra, makamında ağırladığı DSP Genel Başkanı Masum Türker'in, "Solun geniş ittifakı için iktidar alternatifi olabilmek amacıyla bir birliktelik oluşturulması"na sıcak baktı. Türker, "Ülkesini seven, özgürlük arayan, demokrasiyi ön planda tutan, sol ve merkez sağdan kesimlerle birlikte biraraya gelinebilir" dedi.

Sağlanan olumlu mutabakat üzerine CHP Genel BaşkanYardımcısı Mehmet Bekaroğlu ve DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, bir süredir DSP’nin üzerinde çalıştığı geniş bir birliktelik için 9 Şubat’tan itibaren kolları sıvayacak. Alınan bilgilere göre ittifak girişimi, “ulusalcı” ve “Atatürkçü” kesimlerin yanı sıra “radikal sol”a da uzanan geniş bir yelpazeyi barındıracak.

Görüşmede Türker’in, “Artık ayrışmalardan vazgeçmek gerekiyor” sözlerineKılıçdaroğlu ’nun, “Bir süredir, bölünmek yerine birleşmemiz gerektiğini, hükümetin politikalarından rahatsız olan tüm toplum kesimlerinin birlikte çalışması gerektiğini anlatıyorum” yanıtını verdiği öğrenildi. Türker’in çerçevesini olumlu bulan ve birlikte çalışma sözü veren Kılıçdaroğlu’nun görüşmeden umutlu ayrıldığı öğrenildi.

Türker, Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'a yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

“Ülkesini seven, özgürlük arayan, demokrasiyi ön planda tutan, sol ve merkez sağdan kesimlerle birlikte biraraya gelinebilir. Türkiye ’yi öğretilmiş çaresizlikten kurtaracak, Vatan milliyetçiliğini ön planda tutacak, sol kriterleri ve ilkeleri benimseyecek, yoksulların ve ezilenlerin sıkıntılarını ortadan kaldıracak bir iktidar alternatifi yaratılabilir. Bu alternatifin olabilirliği üzerinde çalışacağız.”

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