'Birleşik Haziran Hareketi, CHP, HDP ve sosyalistlere bir araya gelme çağrısı yapacak'

Birleşik Haziran Hareketi’nin (BHH) 13 Şubat’taki boykot eyleminden sonra CHP, HDP ve sosyalistlere “Gelin AKP İslami faşizmine karşı ortak bir sorumluluk gösterelim, bir program etrafında bir araya gelelim” çağrısı yapılması planlanıyor. Çağrıdan sonuç alınamaz ve AKP’ye karşı en geniş kesimlerin işbirliği gerçekleştirilemezse, BHH içinde yer alanların “AKP’ye, faşizme oy yok” denilerek 7 Haziran seçimlerinde serbest bırakılması bekleniyor. Bu durumda, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş’ın da CHP listelerinden milletvekili adaylığı önerisine “hayır” diyeceği belirtiliyor.

BHH, 13 Şubat’ta “bilimsel ve laik eğitim için” boykot eylemine hazırlanıyor. Taraf gazetesinde dün yayımlanan bir yazıda yer alan “ÖDP 13 Şubat’ta HDP ile ittifak yapacaklarını açıklayacak” haberi yalanlandı. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, “13 Şubat boykotunun ardından, Haziran meclislerinin tartışmaları sonunda karar alacaklarını ve bu sürecin mart ayı başını bulabileceğini” söyledi. ÖDP’nin Ülke Temsilciler Meclisi toplantısı sonuç bildirgesinde “Haziran Hareketi’nin bütünlüğünde seçim kararı alacağız. Haziran Hareketi’nin bugün bir seçenek olarak yerleştiği alanı boşaltmayan ve bağımsız siyasi tutumunu koruyan bir çizgi geliştirilmelidir” denildiğinin de altı çizildi. Cumhuriyet’ten Türey Köse’nin haberine göre, BHH’nin seçimlerde izleyeceği tavırla ilgili bazı kulis ve notlar şöyle:

CHP ile HDP arasında

Bir seçim ittifakına yanaşmayan CHP, BHH içindeki bazı isimleri milletvekili adayı göstermeye sıcak bakıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Alper Taş’a “CHP’den milletvekili adayı olun, seçildikten sonra partinize dönün” önerisi iletildi. Taş geçen günlerde de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Öte yandan, HDP de BHH ile seçim işbirliğini zorluyor. BHH Yürütme Kurulu üyelerinden Merdan Yanardağ “BHH’nin Kürt ulusal hareketi ile bu aşamada bir ittifak içine girmesi düşünülemez” dedi. Yanardağ’la aynı sözcükleri kullanmasalar da; BHH içinde “Çözüm süreci şeffaf değil. Başkanlık sistemi tartışmaları ortada, seçimden sonra hangi adımlar atılacak bilemeyiz. Öyle bir sürece BHH’yi emanet edemeyiz” görüşünü dile getirenlerin sayısının az olmadığına dikkat çekiliyor. HDP’nin karar değiştirip seçimlere bağımsız adaylarla girmesi durumunda, bazı yerlerde gösterdikleri adayların BHH tarafından desteklenebileceği de kulislerde ifade ediliyor.

‘Ortak sorumluluk’ çağrısı

BHH’nin ay sonuna dek meclislerde bir çerçeve metin ortaya koyması ve mart ayı başında da seçimlerde izlenecek tavrın netleşmesi bekleniyor. Bu süreçte CHP, HDP ve sosyalistlere “Gelin ortak bir sorumluluk gösterelim” çağrısı yapılması planlanıyor. “İslami faşizmi geriletmek için acil talepler etrafında, yeni bir cumhuriyet temelinde, Gezi imkânının ortaya koyduğu başlıklar çerçevesinde, Türklerle Kürtlerin eşit, özgür birlikteliği etrafında bir programı paylaşacak büyük bir sandık seçeneği oluşturmalıyız” içerikli bir çağrı metninin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Çağrıdan sonuç alınamaz ve “AKP’ye karşı en geniş kesimlerin işbirliği” sağlanamazsa, BHH içinde yer alanların 7 Haziran seçimlerinde serbest bırakılması bekleniyor. BHH’nin HDP ve CHP’yi karşısına almadan, “AKP’ye, gericiliğe, faşizme oy yok” içerikli bir seçim kampanyası yürütmesi planlanıyor. Bu durumda, Alper Taş’ın da CHP listelerinden milletvekili adaylığı önerisi reddedeceği belirtiliyor. Taş’ın “Benim kişisel olarak bir partiden adaylığım diye bir şey söz konusu olamaz. Aday olup olmayacağıma BHH karar verir” sözlerine dikkat çekiliyor.

Alper Taş’a ‘liberalizm’ eleştirisi

Alper Taş sürekli “AKP’yi yenmenin yolu CHP, HDP ve sosyalistlerin işbirliğinden geçer” mesajı verirken, BHH bileşenlerinden KP içinden bu sözlere eleştiriler gelmeye başladı. Aydemir Güler “Kolay çare solculuğu” başlıklı yazıda, “CHP ile HDP’nin AKP’yi bitirmek üzere, bir biçimde aynı kaba su taşıyacakları bir formül Haziran Direnişi’nin liberalizmle dejenere edilmesi, AKP karşıtı ilerici birikimin yeni bir proje ve tasarımın yapıtaşı haline getirilerek tasfiyesi demektir” görüşünü dile getirdi.

BHH, asıl 7 Haziran’dan sonra

BHH’nin yeni bir hareket olduğu, seçim tartışmaları içinde yıpratılmaması gereğinin de altı çiziliyor. BHH içinde “Hareket seçim tartışmalarının dışında kalabilir. Her parti seçimle ilgili kendi tavrını ortaya koyabilir. BHH bize asıl seçimden sonra gerekli, bu gövdeyi korumalıyız” görüşü de dile getiriliyor.