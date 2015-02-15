MHP 7 Haziran seçiminde ittifak yapmayacak

Bir grup gazeteciye yemek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin milliyetçi söylemler geliştirerek MHP’nin oylarına talip olacağına ilişkin iddialara, “AKP’nin milliyetçi olması baştan mümkün değil. Kuruluş felsefesine ters düşer. Ama her şeyi çalmaya alışanlar, her partiden oy çalacaklarsa bizden de bir yöntem bulup çalabilirler” diye konuştu. Bahçeli, “Türk milliyetçiliği fikrinin siyasi aksiyonu MHP’dir. Ağlama ile bir mektup okumayla MHP’nin dava şuurunu ortadan kaldırıp insanlarını çalacaksa bırak çalsınlar zaten” dedi.

Bahçeli, 7 Haziran seçiminde Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile ittifak yapacakları iddialarına ilişkin ise, “Aldığımız bir teklif yok. İttifak ile de bir yere varılacağı şu günkü ortamda mümkün gözükmüyor. Çünkü ittifaka temel teşkil eden unsurların samimiyet derecesinde zafiyet gözüküyor. Bunları hesaba katmak lazım” diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “iç güvenlik paketi”yle ilgili kendisine yönelik “Bonzai Bahçeli” sözleri ile ilgili yazılı açıklama yaparak “AKP hükümeti Türkiye’nin hayati çıkarlarını ve temel milli tezlerini kalan siyasi ömründe muhafaza etmez ve PKK’yla yaptığı ortaklığı bitirmezse vatana ihanetten mutlaka hesap verecektir. O gün geldiğinde molotofun ve bonzainin kim olduğu net olarak anlaşılacak, hainin kimliği ve yüz hatları iyice yüzeye çıkacak, hukuken de somutlaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’ndan Umut Erdem’in haberine göre Bahçeli şunları söyledi:

"Başbakan toplumsal huzur ve asayişi temin etmede birinci derecede sorumludur. Yarın için planlanan olayların şimdiden önü alınmazsa, unutulmasın ki AKP bunun vebaline katlanmak durumunda kalacak ve milli öfkenin hedefi olacaktır. Başbakan Davutoğlu’nun Kandil ve İmralı’yla aynı maksat ve hedefi yoksa, muhtemel eylemleri engellemek için devletin gücünü derhal harekete geçirmesi başlıca görevidir. 15 Şubat’ta mutlaka sağduyu hakim olmalı, Türkiye bu badireyi atlatmalıdır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket her zaman olduğu gibi bütün tahrik ve oyunlara kapalı ve mesafeli duracaktır. Hiçbir dava arkadaşımız olası kavga ve gerilimin içinde, kıyısında, köşesinde bulunmayacak, sabır ve metanet çizgisinden ayrılmayacaktır. Hükümet ve bölücü mihraklar MHP’nin hızla yükseldiğinin, milletimizden teveccüh görüp takdir topladığının farkındadır. Bu maksatla Milliyetçi-Ülkücü Hareketi hedef alabilecek, MHP’ye yönelecek bir dizi karalama faaliyeti, olayların içine çekmek amacıyla sinsi tertipler gündeme gelebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin millet vicdanında yükselişini ve iktidara yürüyüşünü gören ve telaşlanan AKP-PKK’nın başını çektiği ihanet bloğu kesinlikle boş durmayacaktır. Bu itibarla adım adım projelendirilen iç huzursuzluk ve kavga ortamına hangi şartlarda olursa olsun düşülmeyecek, İmralı ve Kandil senaristliği altında körüklenen gerilime asla prim verilmeyecektir. AKP Hükümeti Türkiye’nin hayati çıkarlarını ve temel milli tezlerini kalan siyasi ömründe muhafaza etmez ve PKK’yla yaptığı ortaklığı bitirmezse vatana ihanetten mutlaka hesap verecektir. O gün geldiğinde molotofun ve bonzainin kim olduğu net olarak anlaşılacak, bunların yanında hainin kimliği ve yüz hatları iyice yüzeye çıkacak, hukuken de somutlaşacaktır" dedi.

Çalmaya alıştılar, oy çalabilirler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin milliyetçi söylemler geliştirerek MHP’nin oylarına talip olacağına ilişkin iddialara, “AKP’nin milliyetçi olması baştan mümkün değil. Kuruluş felsefesine ters düşer. Ama her şeyi çalmaya alışanlar, her partiden oy çalacaklarsa bizden de bir yöntem bulup çalabilirler” dedi. Önceki akşam MHP’yi izleyen bir grup gazeteciye yemek veren Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Kasette ilerleme yok

(MHP’ye karşı yapılan dinleme ve izlemelerin failleriyle ilgili gelişme var mı) Henüz yok. Şu an için 11 yıllık kardeşliğin bozulmasıyla meydana gelen bir çatışma belki de bunu netleştirebilir. Kim yaptı, iktidar mı yaptı, iktidarın içerisindeki bir unsur olup bugün darbeciler diye nitelendirilenler mi yaptı, bunları ileriki günlerde görmemiz lazım.

İttifak ile bir yere varılmaz

(SP ve BBP ile ittifak söylentileriyle ilgili) Aldığımız bir teklif yok. İttifak ile de bir yere varılacağı şu günkü ortamda mümkün gözükmüyor. Çünkü ittifaka temel teşkil eden unsurların samimiyet derecesinde zafiyet gözüküyor. Bunları hesaba katmak lazım.

Parlamenter rejim temel sigorta

(Başkanlık sistemine geçilirse nasıl bir tablo olur) Türkiye’de gerçekten bir rejim değişikliğinin işaretleri ortaya çıkar. Türkiye’nin bugünkü siyasi ikliminde, Başkanlık sistemi doğru değildir. Parlamenter rejim temel sigortadır.

Yılmaz’a tekliften haberim yok

(Durmuş Yılmaz’a teklifte bulunuldu mu) Tekliften haberimiz yok. Karanlıkta göz kırpılmışsa görmek mümkün değil. (Gülerek) Bizdeki adayların her biri bir sürpriz.

Milliyetçiliğin aksiyonu MHP’de

(AKP milliyetçi oyları almayı başarabilir mi) Kısmen oldular. Çok kişi var orada. Buna bir şey diyemeyiz ama bilinen bir şey var. Türk milliyetçiliği fikrinin siyasi aksiyonu MHP’dir. Ağlama ile bir mektup okumayla MHP’nin dava şuurunu ortadan kaldırıp insanlarını çalacaksa bırak çalsınlar zaten.

MHP sandık görevlileri görevini yapmadı

(Seçim sonuçları ile ilgili endişeniz var mı) Kaygımız devam ediyor. 30 Mart seçimlerinde, gece gündüz demeden toplantılarımızı yaptık. ‘Sandığınıza sahip çıkınız’ dedik. MHP’de sandık görevlileri görevlerini tam olarak yapamadılar, yapmadılar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İmralı canisinin 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıl dönümünde yurt genelinde çok vahim bir tahrik kampanyasının tezgahlandığı anlaşılmaktadır" görüşünü dile getirdi.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "AKP Hükümeti'nin bölücü teröre sağladığı geniş imkan, göstermiş olduğu tavizkar tutum ve kolaylıkların ülkeyi belirsiz ve riskli bir sürece mahkum ettiğini" öne sürerek PKK'nın şehirlere konuşlandığını, teröristlerin provokasyonlarına yenilerini eklediğini ve bölücülüğün mevzi üstüne mevzi kazandığını savundu.