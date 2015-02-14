Davutoğlu: Bonzai Kılıçdaroğlu, bonzai Bahçeli...

Başbakan Ahmet Davutoğlu, iki hafta ertelendikten sonra önümüzdeki hafta Meclis'te görüşüleceği açıklanan tartışmalı iç güvenlik paketinin engellenmesi durumunda muhalefet liderlerine "Bonzai Kılıçdaroğlu, Bonzai Bahçeli diye sesleneceklerini" açıkladı.

Davutoğlu, AKP Ordu İl Kongresi'nde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Davutoğlu, salonda 'Başbakan Davutoğlu' ve 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla karşılandı.



-Ordu demokrasinin ordusu olduğu gösterdi. Reis'in bütün emanetlerine sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz. Sizlere demokrasiye sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum.



-Ordu'da yerel seçimlerde nasıl 20'de 20 yaptıysa 7 Haziran'da da 5'te 5 yapacaktır.

‘CHP lime lime dökülüyor’

-Kılıçdaroğlu'nun partisi lime lime dökülüyor. Her gün birileri istifa ediyor, başka partilere geçiyor. CHP kendi kriziyle uğraşıyor, Şişli meselesini hala çözemediler.



Kılıçdaroğlu'na vurduğunuzda Pensilvanya dinliyor. Pensivalya'ya vurduğunuzda Kılıçdaroğlu dinliyor. Pensilvanya tuzakları Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmene engel olamayacak

-Türkiye 12 yılda büyük demokratik devrimlere imza attı. Başörtüsüne yasak vardı kaldırdık. İmam hatiplere katsayı zulmü vardı kaldırdık. Hapishaneye giden anneler çocuklarıyla kendi dilinde konuşamıyordu, kaldırdık. AK Parti Türkiye'de bütün yasakları ve ayrımları kaldırdı.

'Sende mi Bahçeli?'

Kobani olayları karşısında dimdik durduk. Kamu düzeninden taviz vermedik. İç Güvenlik paketinin amacı Türkiye'nin huzurunu bozanlara fırsat vermemek. Molotof Kokteyli ile kimse gösteri yapamayacak. Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu'na ve Demirtaş'a soruyorum, bunun nesine karşı çıkıyorsunuz? Hadi Kılıçdaroğlu'nu anladık o Gezi provokatörü sende mi molotofu savunuyorsun Bahçeli? Kılıçdaroğlu çok meraklıysa gösterilere maskeyle gitsin? Bunların halka gitmeye cesareti yok.

-Kılıçdaroğlu'nun planı seçimlerden önce kaos çıkartmak. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsan halkı sokağa çağırma halkı sandığa çağır.

Bu pakette bonzainin uyuşturucu sayılmasına ilişkin maddeler var. buna da mı karşı çıkıyorsunuz! Bonzai Kılıçdaroğlu Bonzai Bahçeli! Molotof bahçeli Molotof Kılıçdaroğlu! artık böyle hitap edeceğiz.



İç güvenlik paketinde düzenlemeler Avrupa Birliği'ndeki pek çok ülkede var.

Dünyanın gıbta ile takip ettiği ekonomik bir kalkınmanın içerisindeyiz. Artık Türkiye 2001'in borç isteyen ülkesi değil. Borç isteyen bir ülkeden borç veren bir ülkeye geçiş AK Parti ile mümkün oldu.

ABD yönetimi uzun süre sessiz kaldı 3 gencin öldürülmesine ta ki biz ses çıkartdın diyene kadar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, Dünyasının neresinde zulüm varsa onun karşısında durmak boynumuzun borcudur.