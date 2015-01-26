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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Tabanda ittifak beklentisi var

'MHP kardeş parti, aynı kökten geliyoruz, ama seçime tek başımıza girecekmiş gibi hazırlık yapıyoruz'

26 Ocak 2015 14:55

BBP lideri Mustafa Destici seçimlere tek başlarına girecek gibi hazırlandıklarını ancak 'tabanda' bir ittifak beklentisi olduğunu söyledi.

Destici, partisinin Haymana’daki bir termal otelde düzenlenen Genel İstişare Toplantısı’nın kapanışında yaptığı açıklamada da yine seçim barajına değindi. AKP’nin 12 yıldır vatandaşların temel sorunlarına yeterince çözüm üretemediğini kaydeden Destici, iktidarın freni boşalmış bir araba gibi yukarıdan aşağıya gittiğini ifade etti.

 

‘MHP ile aynı kökten gelen kardeş parti gibiyiz’

 

Necdet Pekmezci'nin Yeniçağ gazetesindeki haberine göre, Destici, “Meclis dışındaki partilerin ittifak arayışları var. Herkes birbiriyle görüşüyor. BBP olarak seçime tek başına girecekmişiz gibi hazırlanıyoruz. MHP ile aynı kökten gelen kardeş partiyiz dolayısıyla kamuoyunun bunu yakıştırması kadar doğal bir şey olamaz. Tabanların arzusu olarak da gündeme geliyor.” AKP ’nin bir yandan, “Baraj kalksa da etkilenmeyiz” dediğini diğer yandan barajı korumak için her yolu denediğini söyleyen Destici, “Anayasa Mahkemesi’ne söylemedikleri laf kalmadı. Hukuki bir kararın çıkmasını engellediler. Burada çok samimiyetsiz davrandılar bütün AKP sözcüleri ‘baraj yüksek’diyor. Kaldır o zaman ” diye konuştu. 

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