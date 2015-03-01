Demirtaş: PKK'ya silahı AKP değil, HDP bıraktıracak; dağdan indirmeyi biz başaracağız

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümet ve HDP'nin ortak açıklamasıyla Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı "silah bırakma" çağrısına ilişkin olarak, "KCK'nın bu çağrının gereğini yapacağından emin olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi. Demirtaş, "PKK'ya silah bıraktıracak olan AKP değil, HDP'dir. Dağdan indirmeyi biz başaracağız" diye konuştu.

HDP’nin Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Batman olağan kongresinde konuşan Demirtaş, dün, HDP ve hükümetin ortak açıklamasıyla toplumda barış umutlarının ve beklentilerinin yükseldiği bir döneme girildiğini aktardı.

"Bu çağrının Türkiye halklarının özlemini duyduğu barışın gerçekleşmesi konusunda ciddi, kritik bir aşamaya geçildiğini gösteren bir çağrı" olduğunu bildiren Demirtaş, bunun da iki bölümden oluştuğunu vurguladı.

İlkinin hükümetin üzerine düşen demokratikleşme konusunda müzakere yapması ikincisinin ise PKK’nın silahları bırakmak üzere yapacağı kongre çağrısı olduğunu dile getiren Demirtaş, “Bu iki bölüm birbirini besleyen, senkronize iç içe geçmiş birbirini destekleyen iki bölümdür” ifadesini kullandı.

Demirtaş, şöyle devam etti:

“Öcalan, KCK’ya silahları bırakması konusunda kongre çağrısı yapacağı konusunda samimidir. KCK’nın bu çağrının gereğini yapacağından kendi beyanları ve açıklamaları doğrultusunda emin olduğumuzu söylemek istiyorum. Bizim kuşku duyduğumuz kısım AKP’nin kendi üzerine düşen ödevleri yapıp yapmayacağı konusudur. Bu konuda, hükümet bize güven vermiyor. Bunu 13 yıllık AKP geçmişinden ve 2 yıllık barış ve müzakere sürecinden çıkarabiliyoruz.”

‘Zerre çelişki yok’

Demirtaş, kendisiyle İmralı heyeti arasında çelişki bulunduğuna ilişkin beyanatların verildiğini de hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bizim ve heyetimizin yaklaşımında da zerre kadar çelişki yoktur. AKP güven atfeden bir açıklama yapmamıştır, tarafların taahhütlerini açıklamıştır. Özellikle parlamentodaki İç Güvenlik Paketi mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. AKP ilk samimiyet sınavını, testini burada verecek.”

Hükümetin İç Güvenlik Paketi’ni geri çekmesi gerektiğini de yineleyen Demirtaş, şunları kaydetti:

“Aksi taktirde biz parlamentodaki direnişimizi artırarak sürdüreceğiz. Biz dünkü açıklamaya binaen güvenlik paketindeki muhalefetimizi durdurmayacağız. Geri çekmeyeceğiz. Dünkü ortak açıklama parlamentodaki paketin geri çekilmesini gerektirmektedir. Geri çekilmeyecekse muhalefetimizi sertleştirerek, meclisteki direnişimizi sürdüreceğiz. Asla geri adım atmayacağız. İki maymunu oynadığımızı söylüyorlar. Biz bunu hakaret olarak kabul edip, aynen iade ediyoruz.”

'Dağdan indirmeyi ancak biz yaparız’

HDP’nin barajı aşacağını ve bu sayede Türkiye’de başkanlık sistemine geçişe izin vermeyeceklerini işaret eden Demirtaş, Türkiye’nin yerel ve yerinden yönetimlerle yönetilmesine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

PKK’nın kongresini toplayıp silah bırakma kararı alması halinde sevineceklerini ve demokratik siyaseti güçlendirecek bu kararı destekleyeceklerini dile getiren Demirtaş, “Hükümet seçim öncesi demokrasi ve çözüm sürecini destekleyici paketleri meclise getirirse biz destekleriz. Biz barışı, seçime kurban etmeden desteklemeye devam edeceğiz. HDP yüzde 15 ile parlamentoya girerse barış gerçek olur, AKP güçlenirse barış hayal olur. PKK’ya silah bıraktıracak olan AKP değil HDP’dir. Dağdan indirmeyi biz başaracağız. Daha güçlü bir şekilde parlamentoya gittiğimizde bu gerçekleşecektir” değerlendirmesinde bulundu.