Hükümet ve HDP heyetinin çözüm sürecinde ortak açıklamayla duyurduğu 10 madde için bir değerlendirme de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Silah bırakmak bu topraklara huzur getirecek bir adımdır" açıklamasında bulundu.

'Silahların bırakılması en büyük arzumuz'

Kılıçdaroğlu, "HDP ve Hükümet ortak bir açıklama yaptı. Silahların bırakılması çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlarken şunları kaydetti: "Açıklama, iki kanat tarafından da yapıldı. Ortak açıklama yapıldı. Silahlar bırakılırsa bundan memnun oluruz. Türkiye'de silahların gölgesinde barış olmaz. Silahların bırakılması, en büyük arzumuzdu. Eğer bu gerçekleşirse son derece mutlu oluruz. Diyorduk, 'analar ağlamasın' diye. Anaların ağlamayacağı bir ortamı yaratabilirsek mutlu oluruz. Biz, bu sorunun güvenlik önlemleriyle çözülemeyeceğini defalarca zaten dile getirmiştik. Demokrasi ve özgürlükle çözülebilir bu sorunlar. Umarım çözülmüş olur."

"10 maddeyi nasıl buldunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "10 maddeyle ilgili somut bir talep ya da somut bir öneri görülmüyor. Orada söylenen demokrasi, özgürlük, birlik, beraberlik, zaten bunlar hepimizin ortak istediği şeyler" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, "2013'te de Öcalan'ın bir çekilme çağrısı yaptığının" ifade edilmesi üzerine, "Önümüzdeki günlerde ayrıntıları göreceğiz. Şimdi böyle bir çağrı yapılıyor, 'Silahlar bırakılsın' diyor. İki taraf da silahları bırakacağını açıklayacağını söyledi. Böyle bir şey olursa mutlu oluruz" diye konuştu.