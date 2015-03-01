Hükümet ve HDP'nin ortak açıklamasının şifreleri neler?

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi’nde bir araya gelen hükümet ve HDP heyeti, kameraların önünde Abdullah Öcalan’ın PKK’ye silah bırakmak için bahar aylarında olağanüstü kongre toplama çağrısını okudu. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, “Silahların devre dışı kalması, demokratik gelişime hız katacaktır” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, tarihi silah bırakma çağrısında verilen şifreli mesajlar şöyle:

Tarihin şifresi

Kürt siyasi hareketi ortak açıklamanın 15 Şubat’ta yapılmasını istiyordu. 15 Şubat, Öcalan’ın Türkiye’ye getirildiği tarih. Açıklama 28 Şubat’ta, postmodern darbe olarak bilinen askeri müdahalenin 18. yıldönümünde yapıldı.

Fotoğrafın şifresi

Fotoğrafta Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Baluken’den HDP heyeti ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen iki bakan Yalçın Akdoğan ve Efkan Ala ile birlikte bir AKP Grupbaşkanvekili Mahir Ünal ve MİT’in iki numaralı ismi Muhammed Dervişoğlu bir arada… Açıklama sonrasında herkes birbirinin elini sıkıyor. Bu görüntüden çıkan iki sonuç şöyle:

Birincisi PKK ile yapılan görüşmeler devlet, yani MİT’ten hükümete resmi olarak yürütülüyor. İkincisi hükümet bir anlamda Öcalan’dan gelen 10 maddelik yol haritası için güvence veriyor.

Maddelerin şifreleri

Öcalan, 2013 Nevruz’unda “artık silahlar sussun, fikirler, siyasetler konuşsun noktasına geldik” demişti. Dünkü çağrıda ise 2013’ten farklı olarak 10 maddelik başlıklar sunuldu. En önemlisi yeni anayasa isteğiydi. 2013’te Öcalan’ın 1920 ruhuna 1921 anayasasına vurgu yaptığını da hatırlatmak gerek.

Sarayın şifreleri

Açıklama Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde oldu. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişe, Hilafet’in kaldırılmasına, Nutuk’un büyük bölümünün yazılmasına, Atatürk’ün hayata gözlerini yummasına şahitlik etti. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt arasındaki sır görüşme de burada gerçekleşti.

Açıklamanın şifreleri

Sırrı Süreyye Önder tarafından yapılan açıklama önceki gün İmralı’da Öcalan ile yapılan görüşmeden sonra son şeklini aldı.