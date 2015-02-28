Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısını dünya basını nasıl duyurdu?

Hükümet ile HDP arasında çözüm sürecinin gidişatıyla ilgili karşılıklı suçlamaların geldiği bir dönemde HDP heyetinin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile görüşmesinin ardından ilk kez ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Abdullah Öcalan'ın silah bırakmak için bahar aylarında bir kongre düzenlenmesine yönelik çağrısı okundu. PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısı uluslararası basın tarafından da dünyaya duyuruldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, gelişmeyi ilk duyuran haber ajansı Reuters oldu. "Abdullah Öcalan, destekçilerini bahar aylarındaki bir silahsızlanma konferansına katılmaya çağırdı" ifadesini kullanan Reuters, bunun Türkiye'nin PKK'yla 30 yıllık mücadelesinde çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Haberde, HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder'in canlı yayında Öcalan'ın açıklamasını okuduğu ifade edildi.

Reuters, "Öcalan'la 2012 yılı sonundan bu yana sürdürülen görüşmelerin; 1984'ten beri çoğu Kürt, 40 binden fazla kişinin öldüğü çatışmaların sonlandırılmasını amaçladığını" belirtti.

Associated Press ise "Hapisteki Kürt lider PKK'ya silah bırakması için çağrıda bulundu" başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Kürt yanlısı milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın PKK'yı bahar aylarında bir olağanüstü kongre düzenlemeye davet ederek, örgütün silahlı mücadelesinde tarihi bir karar almaya çağırdığını söyledi."