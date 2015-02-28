Hükümet kanadından, Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısına ilk tepkiler

Çözüm sürecine ilişkin hükümet ile HDP'nin ortak açıklamasından sonra hükümet kanadından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan ilk değerlendirmeler geldi. Öcalan'ın "PKK'ya silah bırakma için kongre toplama çağrısına" dikkat çeken Zeybekci, "Böyle bir şeyde ciddi olarak sonuç alınırsa, 40 yıldan bu yana akan kardeş kanı durursa ve 40 yıldan beri akan anaların gözyaşı dinerse bölge coğrafyasında inanılmaz bir dinamizm yaşanacaktır" dedi. Cevdet Yılmaz ise, "Silahlar tamamen devre dışı kalmadığı sürece tam olarak ekonomik ve kalkınma ortamının oluşması mümkün değil" diye konuştu.

Van Ekonomi Zirvesi'nin açılışına katılan Nihat Zeybekci ve Cevdet Yılmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

"Van ile yaptığımız açıklamalarda da aynı şeyi söylemiştik. Van teşvik anlamında 6. bölgede bir ilimiz. 6. bölgeye bizim verdiğimiz teşvikler dünyada bu alanda verilen en üst düzeyde teşviklerdir. Buna rağmen biz bölgede özellikle Van'da istediğimiz sonuçları alamıyorsak 6. bölge değil 66. bölge deseniz bile barış, huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik yoksa bu teşvikler bir anlam ifade etmiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine verilebilecek en önemli teşvik barış, huzur, kardeşlik ve çözüm sürecidir. Onun için böyle bir şeyde ciddi olarak sonuç alınırsa, 40 yıldan bu yana akan kardeş kanı durursa ve 40 yıldan beri akan anaların göz yaşı dinerse bölge coğrafyasında inanılmaz bir dinamizm yaşanacaktır."

Nihat Zeybekci, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan deniliyorsa geri kalan bütün istek ve taleplerin tartışılabilmesi gerektiğini ifade ederek, "Böyle bir sonuca gelindiyse bence bunun üzerine titremek, korumak lazım ve bunun üzerinden devam edip illaki aklın bize verdiği ve milletin bizden istediği olumlu sonuç çıkarmak olmalı. İnşallah başta Van ve diğer illerimiz Hakkari, Şırnak, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Ağrı, Kars'ta bu bahar ile beraber çiçekler gibi refah, barış, huzur ve kardeşlik yükselir" diye konuştu.

Bu çağrının çözüm sürecini hızlandırıp hızlandıramayacağına yönelik soruya da Zeybekci, sıkılan yumruklarla tokalaşmanın yapılamayacağını vurguladı.

Bakan Zeybekci, silah ortada durduğu, çözümün silahtan arandığı sürece bunun karşısında tedbirin ancak silahla olacağını, silah ortadan kalkıp sıkılan yumruklar açıldığında, daha önce belirttiği bazı hassasiyetler konusunda birlik ve beraberlik varsa geri kalanların çözülebileceğini söyledi.

Yılmaz: Silahların devreden çıkması gerekiyor

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da işin özünün silahların tamamen terk edilmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Silahlar tamamen devre dışı kalmadığı sürece tam olarak ekonomik ve kalkınma ortamının oluşması mümkün değil. Uzun zamandır bu konular tartışılıyor. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede artık siyaset silahların gölgesinden kurtulur herkes özgür şekilde fikirlerini ifade eder, siyasetini yapar. Halkımız kimi tercih ediyorsa onu destekler ve Türkiye demokratik ortam içinde sorunlarını çöze çöze daha ileri seviyelere her alanda ulaşır.

Türkiye bundan çok çekti, çok kayıplar yaşadı, şimdi bizim kaynaklarımızı, enerjimizi, iç çekişmelere değil, dünyada Türkiye'yi daha iyi noktalara götürecek şekilde kullanmamız gerekiyor. Kardeşlik hukuku içinde demokratik bir ortamda ülkemizi el birliğiyle geliştirmemiz gerekiyor. Bir taraftan da herkesin farklılığına saygı gösterilen, fikir, inanç hürriyetine, kimliğine saygı gösterilen bir ortamda el birliğiyle ülkemizi kalkındırmamız, geliştirmemiz, demokratik standartlarımızı artırmamız gerekiyor. Bu anlamda silahların devreden çıkması gerekiyor."