AB silah bırakma çağrısına destek verdi

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.



Avrupa Birliği (AB), Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın, HDP grup başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelmesi sonrası yapılan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "AB bugün hükümet ve HDP'nin ortak basın toplantısında Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma kararı için baharda olağanüstü kongre düzenleme çağrısı yaptığının açıklanmasını memnuniyetle karşılıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "Başbakan Yardımcısı Akdoğan'ın da belirttiği gibi bu çözüm sürecinde olumlu bir ileri adımdır. Umarız tüm taraflar fırsatı demokratikleşme ve barışma yönünde kararlı ilerleme sağlamak için kullanır. AB her zaman yaptığı gibi bu sürece en güçlü siyasi destek vermektedir ve katılım öncesi fonlar dahil uygulamalı yardıma hazır olduğunu tekrarlar" denildi.