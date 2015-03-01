T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB silah bırakma çağrısına destek verdi

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, çözüm sürecine verilecek siyasi desteğe hazır olunduğu belirtildi

01 Mart 2015 00:34

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB), Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın, HDP grup başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelmesi sonrası yapılan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "AB bugün hükümet ve HDP'nin ortak basın toplantısında Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma kararı için baharda olağanüstü kongre düzenleme çağrısı yaptığının açıklanmasını memnuniyetle karşılıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "Başbakan Yardımcısı Akdoğan'ın da belirttiği gibi bu çözüm sürecinde olumlu bir ileri adımdır. Umarız tüm taraflar fırsatı demokratikleşme ve barışma yönünde kararlı ilerleme sağlamak için kullanır. AB her zaman yaptığı gibi bu sürece en güçlü siyasi destek vermektedir ve katılım öncesi fonlar dahil uygulamalı yardıma hazır olduğunu tekrarlar" denildi.

 

ETİKETLER

avrupa birliğifederica mogheriniabdullah öcalanpkksilah bırakma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24