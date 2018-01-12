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Yaşam

Kadınların porno sitelere ilgisi 2017'de arttı

Porno içerikli yayın yapan internet siteleri, 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısında dünya çapında bir artış gözlemlendiğini duyurdu

12 Ocak 2018 04:33

Dünyanın en çok kullanılan ve bilinen porno siteleri Pornhub ve xHamster, geçen yıl dünya genelinde kadın ziyaretçilerin sayısının arttığını açıkladı. "Kadınlar için porno" başlığı da bir önceki yıla göre yüzde 359 daha fazla aratıldı.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl 28.5 milyon ziyaretçi çeken Pornhub sitesinde en çok arama "kadınlar için porno" başlığında yapıldı.

Suudi Arabistan'lı kadın ziyaretçiler
yüzde 11 arttı

xHamster isimli site ise 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısının bir önceki yıla oranlar yüzde 2.4 arttığını duyurdu. Site, kadın ziyaretçilerde ülke bazında en büyük artışın, yüzde 24 ile Güney Afrika'da yaşandığını, Suudi Arabistan'ın kadın ziyaretçi verilerinde ise yüzde 11'lik bir artış gözlemlendiği aktarıldı. Çin ve Avustralya'da ise yüzde 20'lere varan kadın ziyaretçi düşüşleri yaşandığı açıklandı.

Kadınlar erkeklerden daha çok cep telefonundan porno izliyor

xHamster sitesi ziyaretçilerinin yüzde 26'sının kadınlardan oluştuğunu da belirtti. Pornhub sitesi ise kadınların bilgisayar kullanan erkeklere kıyasla daha fazla cep telefonundan siteye girdiğini duyurdu.

Kadınlar için üretilen porno içeriğin, yeni ve giderek ilgi çeken bir akım olduğu ifade ediliyor. Seks terapisti olan ve Pornhub sitesine ait bir merkezde çalışan Laurie Betito, "Görünen o ki 2017 kadınların öne çıkarak arzularını yaşadıkları bir yıl oldu" dedi.

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