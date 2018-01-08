Parlamentoda, her 9 dakikada bir porno sitesine girilmeye çalışıldı

İngiltere parlamentosundaki taciz skandalının yankıları sürerken, parlamentodaki bilgisayarlarda geçen yıl 4 ayda her 9 dakikada bir porno içeriklere erişim girişiminde bulunulduğu belirtildi. Edinilen verilere göre, haziran ile ekim ayı arasında parlamentonun internet ağında bu yönde 24 bin 473 girişim tespit edildi.

İngiltere merkezli Press Association'ın (Basın Birliği) edindiği verilere göre, İngiltere parlamentosunun internet ağında farklı cihazlar üzerinden geçen yıl haziran ile ekim ayında porno içeriklere 24 bin 473 kez erişim girişiminde bulunuldu. Bu sayı milletvekilleri ve personelin de aralarında bulunduğu ağ kullanıcılarının günde ortalama 160 kez porno izlemeye çalıştığını gözler önüne serdi. Bu veri parlamentonun filtreleme sisteminin 9 bin 467 girişimi engellediği eylül ayında bu yönde denemelerde keskin bir artış olduğunu da gösterdi.

‘Kasıtlı değil' iddiası

Bir parlamento sözcüsü, çalışanların porno sitelere kasıtlı olarak girmeye çalışmadığını iddia etti.

Bu arada elde edilen bu sayının ocak ile şubat aylarını kapsamıyor. Yetkililer geçen yıl veri sayım tekniği ile depolama parametrelerini değiştirdiklerini açıklamıştı. Ancak 2017'de bu yöndeki girişimler daha önceki yıllara kıyasla çok daha az. Zira 2016 yılında porno sitelere erişim yönünde 113 bin 208 girişim kaydedilmişti.

Diğer yandan bu veri taciz skandalının İngiltere'ye sıçradığı bir dönemde ortaya çıktı. İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green'in parlamentoda kullandığı bir dizüstü bilgisayarda "aşırı pornografik" içerik bulunduğu iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı yürüttüğü soruşturmanın ardından Green'i kusurlu bulmuştu. Green hakkındaki soruşturma Kate Maltby'ı taciz ettiği iddialarını da kapsıyordu.

İngiltere İşçi Partisi milletvekili Ivan Lewis de taciz suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.

Hollywood'da yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz ve tecavüz suçlamaların ardından tüm dünyada tacizlere karşı bir hareket başlatıldı. Birçok ünlü isim maruz kaldığı ve şimdiye kadar gizli tuttuğu taciz deneyimlerini ifşa etti.