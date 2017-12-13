Kadınlar mı, erkekler mi daha çok porno izliyor?

İnternetin hayatımıza girmesiyle porno izleme oranları da yükselişe geçti. Yapılan araştırmalara göre kadınlar da erkekler kadar porno izliyor. Denver Üniversitesi’nde yapılan diğer bir araştırmaya göre kadınların üçte biri yalnızken porno film izlemeyi tercih ediyor.

Mynet'te yer alan habere göre araştırmalarda aktif internet kullanıcılarının büyük bir kısmının porno sitelerini bildiği, zaman zaman ziyaret ettiği ifade ediliyor. Araştırmalar sonucunda internet trafiğinin %80’ini porno filmlerin oluşturduğu da kabul edilir bir gerçek.

Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, porno endüstrisinin dünya çapındaki gelirinin 60 milyar dolardan fazla olduğu belirlenirken, şu soru akla geliyor: Peki, kadın kullanıcılar bu dilimin neresinde?

Denver Üniversitesi’nde yapılan diğer bir araştırmaya göre kadınların üçte biri yalnızken porno film izlemeyi tercih ediyor.

Kadınların erkekler kadar açık bir şekilde porno izlediğini söylemesinin daha zor olduğu kaydedilirken, bu bastırılma duygusu ve ayıplanma korkusu ile körüklenince saklanma ihtiyacını beraberinde getirdiği belirtiliyor. Araştırmalar kadınlar da porno izler ve internette erotik içerikli aramaları sanıldığından çok daha fazla yaptığını ortaya koyuyor. Erkeklerden onları ayıran fark ise bu erotik içerikli aramaların daha farklı olması.

Örneğin, erkeklerin verileri izlendiğinde doğrudan görsele dayanan büyük porno siteleri listelerin en başındayken, kadınların aramalarında daha çok erotik öykülerin ve romantizm ile seksin bir arada olduğu içeriklerin yukarılarda olduğu görülür.

"İş yerinde porno izleniyor"

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin birçoğunun porno film izlediği doğru. Asıl şaşırtıcı olan ise kadınların durumu. Erkeklerin yüzde 20'si, iş yerinde porno izlediklerini kabul ederken, kadınların da yüzde 13'ü bunu kabul ediyor.

İngiliz bulvar gazetesi The Sun'ın yaptığı araştırmaya göre her 10 erkekten 9'u televizyonda pornografik görüntüler izlemeye ilgi duyuyor. Ancak kadınların durumu daha ilginç. Kadınların yüzde 66'sı da televizyonda erotik filmler izliyor.

Porno film izleyenlerin üçte birinin yaş aralığı 18-25 arasında değişiyor. Porno film izleyen erkeklerin yüzde 22'sinin yaş aralığı da 26-35 arasında.