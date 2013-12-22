İzmir Emniyeti'nde ikinci dalga

İzmir'de, emniyetteki ikinci dalga tayinlerde, üç şube müdürünün daha yeri değiştirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunun ardından, başlayan tayinlerin ilk dalgasında İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 13 şube ve ilçe müdürünün yeri değiltirildi. Bugün yapılan ikinci tayin dalgasında ise, ilk tayinde Mali Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'den, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne atanan Emin Göktaş, bu kez Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'ne tayin edildi.

Tanık Koruma Şube Müdürü Şevket Canıtez, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, bu şubenin müdürü Mehmet Akpınar da, Bornova İlçe Emniyet Müdür yardımcılığı görevine tayin edildi.