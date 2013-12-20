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Başbakan İstanbul'a yeni Emniyet Müdürü'yle geldi

Başbakan Erdoğan İstanbul'a özel 'ANA' uçağıyla geldi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Altınok da uçaktaydı

20 Aralık 2013 01:48

İstanbul'a Emniyet Müdürü olarak atanan Aksaray Valisi Selami Altınok'un İstanbul'a Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte geldiği öğrenildi.
Doğan Haber Ajansı'na göre Ankara'dan İstanbul'a gelen Selami Altınok, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte saat 20.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi. Valilik basın danışmanı tarafından bekleyen basın mensuplarına Selami Altınok'un görevine başladığı belirtildi.
Başbakan Erdoğan, akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a özel "ANA" uçağıyla 18.30'da gelmişti. İstanbul'a Emniyet Müdürü olarak atanan Aksaray Valisi Selami Altınok'un da Başbakan Erdoğan'la İstanbul'a geldiği öğrenildi. Altınok, İstanbul'a hareketinden önce Başbakanlık'ta Erdoğan'la görüşmüştü.

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