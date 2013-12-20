İstanbul'dan sürülen Emniyet Müdür Yardımcısı: Tayin nedenim ortaya çıktı

Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı iken, Türkiye'yi sarsan yolsuzluk operasyonunun kilit isimlerinden Reza Zarrab(Rıza Sarraf)’ın üst düzey bir yetkiliye rüşvet vererek, görevden alınmasını sağladığı iddia edilen Orhan İnce, “İstanbul’dan benim tayin edilme nedenimle ilgili Cumhurbaşkanı’nın masasındaki herkese bilgi gitmiştir herhalde. Bilgisi olmaması imkansız” dedi.

Burcu Ünal'ın Milliyet gazetesindeki haberine göre, İnce’nin avukatı Ünal Güler de müvekkilinin neden tayin edildiğini çok araştırdıklarını ve cevabı da operasyonla bulduklarını söyledi. Avukat Güler, Zarrab'ın kendisiyle uğraştığı için İnce'yi şikayet ettiğini bakanların da gerekeni yapacağız cevabını verdiğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk ve rüşvet” soruşturmasından kamuoyuna yansıyan iddialardan biri de, Reza Zarrab’ın kendisini ihbar eden bir emniyet müdür yardımcısının görev yerini rüşvet karşılığı değiştirttiğiydi.

İddiaya göre, Zarrab, üst düzey bir siyasi ve oğluyla bu konuda görüşmeler gerçekleştirdi ve Fatih Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan İnce’nin 400 bin dolar rüşvet karşılığı başka bir ile atanmasını sağladı. Zarrab’ın müdürün meslekten atılması için 3 milyon dolar daha rüşvet verdiği ve bu işlem için müdür hakkında suç duyurusunda da bulunulduğu dosyadaki iddialar arasında yer aldı.

Dosyada ismi mağdur olarak anılan ve şu an Zonguldak’ta görev yapan İnce, atamasının rüşvet karşılığı yapıldığı iddiasıyla ilgili “Bu konudan herkesin haberi vardı. Cumhurbaşkanı’nın masasındaki herkese bilgi gitmiştir herhalde. Bilgisi olmaması imkansız” ifadesini kullandı. İnce, tayinin kendi talebi ya da beklediği bir şey olmadığını da dile getirdi.

Çocuğunun tedavisi sürüyor

İnce’nin avukatı Ünal Güler ise, müvekkilinin çocuğunun Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gördüğünü ve bu tedavinin devam ettiğini belirterek, apar topar gerçekleşen atama nedeniyle ailenin zor durumda kaldığını belirtti.

Müvekkilinin önce Osmaniye’ye atandığını ancak çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle talebi üzerine İstanbul’a daha yakın olan Zonguldak’a geldiğini kaydeden Güler, “Biz o zaman İnce’nin nasıl tayin edildiğini çok araştırdık ama çözemiyorduk. Başarılı, namuslu, şerefli bir müdürken birden apar topar atanıyor. Artık neden atandığını kesin olarak biliyoruz” dedi.

Müvekkilinin 25 sayfalık bir ifade verdiğini de söyleyen Güler yaşananları şöyle anlattı: “İnce, Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı iken, birinin vasıtası ile Zarrab ile tanışıyor. Bir defa görmüş. Direkt muhatap Zarrab’ın yardımcısı aslında. Şüpheleniyor. Bunun üzerine amiri ile görüşüyor ediyor ama kimse takmıyor. Bana da ‘Nereye gidersem duvarla karşılaştım’ dedi. Şu anda yansıyanlar bu olayın yüzde 10’luk kısmı bile değil. İsmi geçen kişilerle ilgili beklediğimiz şeyler var, eğer onlar gerçekleşmezse ona göre harekete geçeceğiz.”

‘Zarrab polise dilekçe vermiş’

Bugüne kadar kimseyi itham altında bırakmamak için bir başvuruda bulunmadıklarını fakat emniyet kayıtları ile her şeyin ortaya çıktığını dile getiren Güler, “Gördüğüm kadarıyla olayın bu şekilde gündeme gelme sebebi müvekkilim. Bu işin gizlenmesi için bu adamlar mücadele ederken bizim müdürümüz de namusu şerefiyle ülkesine milyonlarca dolar zarar verilecek bir işi açığa çıkartmak için çaba sarf etmiş. Ama engellemişler” diye konuştu.

Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde Reza Zarrab’ın yaklaşık 3 ay önce yazdığı “gayri resmi” bir dilekçe ile karşılaştıklarını da anlatarak dilekçede yazanları da şöyle aktardı; “Reza Zarrab diyor ki, ‘Bu adam benimle uğraşıyor. Bu adam benim ticari hayatımı bitirecek.’ Bakanlar da ‘Biz gereğini yapacağız’ diyorlar. Gitmişler Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gayri resmi şikayet dilekçesi vermiş. Gayri resmi diyorum çünkü bir insan birinden şikayetçi olacaksa gider Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe verir, şikayet dilekçesi vermiş. Bizim Zarrab’ın verdiği şikayet dilekçesinden hiç haberimiz yoktu. 2-3 ay önce vermiş. ‘Tehdit ediliyorum, darp edileceğim’ falan yazmış. Çünkü bir soruşturma açılması lazım ki İçişleri Bakanı görevden alsın.”