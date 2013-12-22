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Emniyet 'Bir gelişme olursa biz sizi çağırırız' dedi, basına yasak koydu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Basın mensuplarının anahtar ve giriş kartlarını teslim etmeleri rica olunur' denildi

22 Aralık 2013 11:15

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayla, Türkiye genelinde basın mensuplarının bugünden itibaren emniyete girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Yazılı açıklamada şöyle denildi:

Genel Müdürümüzün talimatıyla, Türkiye genelinde yapılan uygulama çerçevesinde 22.12.2013 tarihi itibariyle basın mensupları Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarına giriş yapamayacaklardır.

Herhangi bir gelişme veya basın açıklaması olduğu takdirde basın mensupları davet edilecektir.

Vatan ve Gayrettepe hizmet binalarında bulunan basın odasını kullanan basın mensuplarının anahtar ve giriş kartlarını teslim etmeleri rica olunur.

 

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