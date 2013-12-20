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Rıza Zarrab'ı takibe alan polisler birbirini de mi dinledi?

Yolsuzluk operasyonunun odağındaki Rıza Zarrab'ı dinleyen Mali Şıube'nin İstihbarat Şube tarafından dinlenmesiyle, inanması güç bir dinleme trafiğinin yaşandığı öne sürüldü

20 Aralık 2013 12:53

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna imza atan Mali Şube’nin Rıza Zarrab’ı (Rıza Sarraf) dinlerken, İstihbarat Şube tarafından dinlendiğini fark etmesi üzerine İstihbarat Şube’yi dinlediği, daha sonra her iki birimin de Zarrab’ı dinlediği öne sürüldü.

Türkiye’yi sarsan, üç bakan oğlunun yanı sıra, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile işadamı Rıza Zarrab ve Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu gerçekleştiren İstanbul Mali Şube'yi, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in İstihbarat Şube'ye takibe aldırdığı iddia edildi.

Radikal gazetesinden İsmail Sağıroğlu’nun haberine göre, takip edildiğini anlayan Mali Şube, operasyonun deşifre olduğu gerekçesiyle planlanandan erken harekete geçti.

Yeni iddialara göre, İstihbarat Şube tarafından takip edildiğini telefon görüşmelerinde deşifre eden Mali Şube ekipleri bunun sağlamasını da yapmış. Şüphelilerin kendilerini takip eden polisleri deşifre etmek için “3. göz” diye tabir edilen “takipçileri takip etme” girişimlerinde bulunacakları öğrenen Mali Şube ekipleri, planlanan tarihte (11 Kasım 2013) Rıza Sarraf 'ın evinin olduğu Kanlıca’ya gitmiş.
Yapılan araştırmalarda Sarraf’ın evinin yakınında bulunan aracın İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne ait olduğu da tespit edilmiş.

Radikal’de yayınlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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